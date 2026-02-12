Συμβαίνει τώρα:
Συγγρού: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην άνοδο – Καραμπόλα 5 οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Ταξί
Υλικές ζημιές από την καραμπόλα των 5 οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (12.02.2026) στη Συγγρού, με το ένα από αυτά να γίνεται στο ρεύμα της ανόδου και το άλλο στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το πρώτο τροχαίο ατύχημα έγινε στην άνοδο της Συγγρού, στο ύψος της Νέας Σμύρνης, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του και στο σημείο σπεύδει η τροχαία, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Λίγη ώρα μετά, σημειώθηκε και καραμπόλα 5 οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Όλα έγιναν όταν μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να πατήσει απότομα φρένο έτερο όχημα και να προκληθεί η σύγκρουση.

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

