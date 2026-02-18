Συγγρού: Έσπασε βόθρος στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς παραλία – Γέμισε με λύματα η λεωφόρος

Με μεγάλη προσοχή πρέπει να κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρο Συγγρού, λόγω τρύπας που σχηματίστηκε στη μεσαία λωρίδα.

Η καθίζηση του δρόμου έγινε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη μεσαία λωρίδα της Συγγρού, στο ρεύμα προς παραλία, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο.

Το πρόβλημα φαίνεται πως προκλήθηκε μετά από βλάβη σε βόθρο με αποτέλεσμα να γεμίσει η λεωφόρος με λύματα.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της Περιφέρειας και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν.

Η δυσοσμία στην περιοχή από τις ακαθαρσίες είναι πολύ έντονη.