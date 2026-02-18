Ελλάδα

Συγγρού: Έσπασε βόθρος στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς παραλία – Γέμισε με λύματα η λεωφόρος

Έντονη δυσοσμία στην περιοχή
Ανανεώθηκε πριν 59 λεπτά
Συγγρού

Με μεγάλη προσοχή πρέπει να κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρο Συγγρού, λόγω τρύπας που σχηματίστηκε στη μεσαία λωρίδα.

Η καθίζηση του δρόμου έγινε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη μεσαία λωρίδα της Συγγρού, στο ρεύμα προς παραλία, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο.

Το πρόβλημα φαίνεται πως προκλήθηκε μετά από βλάβη σε βόθρο με αποτέλεσμα να γεμίσει η λεωφόρος με λύματα.

Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της Περιφέρειας και της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσουν το συμβάν.

Η δυσοσμία στην περιοχή από τις ακαθαρσίες είναι πολύ έντονη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
84
74
72
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πλήρης αποζημίωση στους τραυματίες των Τεμπών από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες που δεν συνταγογραφούνται
Η αποζημίωση αφορά τους τραυματίες που έχουν προχωρήσει σε ατομικό αίτημα και για παροχές υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που δεν συνταγογραφηθούνται ηλεκτρονικά και δεν εκτελούνται σε συμβεβλημένο πάροχο
Τρένο
«Η φωτιά στο Μάτι δεν είναι δυστύχημα αλλά έγκλημα με ποινικές ευθύνες» - Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών
Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες ζητούν να μην αποκαλείται ως «δυστύχημα» καθώς έτσι αλλοιώνεται η αλήθεια και υποβαθμίζονται οι ευθύνες
Καμένα αυτοκίνητα
Οι 200 της Καισαριανής: Η διαδικασία για τον έλεγχο γνησιότητας των φωτογραφιών – Κρίσιμες αποφάσεις τις επόμενες ώρες
Σημειώνεται πως τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον Βέλγο πωλητή που έβγαλε προς δημοπρασία τις 13 φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής
Δημοπρασία στο eBay με σπάνιες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
Newsit logo
Newsit logo