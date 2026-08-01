Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Συγκίνηση στη Βοιωτία: Αστυνομικός έσωσε κατσικάκι από τις φλόγες

Η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας απομάκρυνε το μικρό ζώο από περιοχή που απειλούνταν από τη φωτιά
Η αστυνομικός που σώζει κατσικάκι
Photo / ΕΛ.ΑΣ.
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνούν οι περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες φωτιές, με τις μεγαλύτερες να είναι στο Πόρτο Γερμενό και στην Φωκίδα το Σάββατο 01.08.2026, δεν λείπουν οι στιγμές που συγκινούν. Εκτός από τη μάχη που δίνουν καθημερινά πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, υπάρχουν και εικόνες που αναδεικνύουν την προσπάθεια να σωθούν όχι μόνο άνθρωποι, αλλά και ζώα.

Μία τέτοια στιγμή από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία και τη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση αφορά τη διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, η οποία συμμετέχει στις επιχειρήσεις στο πύρινο μέτωπο της Βοιωτίας.

Στη φωτογραφία, η αξιωματικός κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο απομάκρυνε από περιοχή που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες. Γύρω της διακρίνονται πυκνοί καπνοί, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.

Το μήνυμα της ΕΛΑΣ

Στην ανάρτησή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

Η εικόνα αποτελεί μία από τις πολλές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
148
133
125
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει ξανά ο Λυκαβηττός – Κλειστός και την Κυριακή ο Λόφος Φινόπουλου
Αίρεται από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (01.08.2026) η απαγόρευση πρόσβασης στον Λόφο Λυκαβηττού, ενώ ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί κλειστό τον Λόφο Φινόπουλου και καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς
Λόφος Λυκαβηττού
Δυστύχημα στα Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία του προαστιακού
Ο οδηγός αντιλήφθηκε την γυναίκα στη γραμμή του σιδηρόδρομου και ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, ωστόσο η αμαξοστοιχία δεν ακινητοποιήθηκε αμέσως με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την εγκλωβίσει
Προαστιακός
Τουρνάς για φωτιές: «Στα όριά του ο μηχανισμός – Το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή»
Η έκκληση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στους κατοίκους και το «ευχαριστώ» σε πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους
Τουρνάς για φωτιές: «Στα όριά του ο μηχανισμός – Το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή»
19
Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Κανονικά η κυκλοφορία στην ΕΟ Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετ’ εμποδίων στο ρεύμα προς Αθήνα
Τα οχήματα κινούνται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα συνεχίζει να γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου
Τροχαίο στη Φθιώτιδα με δύο φορτηγά
Newsit logo
Newsit logo