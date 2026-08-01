AtmoHub: Οι περιοχές που επηρεάζονται από τις φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια

Η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να παράγει μεγάλες ποσότητες καπνού, με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν τη μεταφορά του προς τα νοτιοδυτικά. Αυτό προκύπτει από την προσομοίωση διασποράς που παρουσίασε η πιλοτική υπηρεσία AtmoHub.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AtmoHub, ο καπνός από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και έχει καλύψει μεγάλο μέρος της ανατολικής Πελοποννήσου. Η πορεία του επηρεάζεται από τους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή.

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Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες πυρκαγιές και στη Βοιωτία και στο Σκάλωμα Φωκίδας. Οι εστίες αυτές παράγουν επίσης μεγάλες ποσότητες καπνού, οι οποίες παρακολουθούνται συνεχώς.

Όπως επισημαίνει το AtmoHub, οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και τη Φωκίδα μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γενική κατεύθυνση των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης γίνεται με τη βοήθεια δορυφορικών παρατηρήσεων και ειδικών αριθμητικών μοντέλων, τα οποία επιτρέπουν στους επιστήμονες να υπολογίζουν την πορεία και την εξάπλωση του καπνού με μεγαλύτερη ακρίβεια.

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Παράλληλα, το AtmoHub δημοσίευσε βίντεο με την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές της 1ης Αυγούστου 2026, παρουσιάζοντας με εικόνες τον τρόπο με τον οποίο το νέφος εξαπλώνεται στις πληγείσες περιοχές και πέρα από αυτές.