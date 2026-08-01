Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στη Βοιωτία: Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα

Ενας 50χρονος εθελοντής υπέστη έμφραγμα και διακομίστηκε στο Θριάσιο, ενώ 40χρονος νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα
Φωτιά, πυροσβέστης
(Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η καταπόνηση από τη φωτιά στη Βοιωτία είχε ως αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χρειαστούν ιατρική φροντίδα, με τον έναν να έχει υποστεί έμφραγμα και τον δεύτερο να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Ειδικότερα, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε την Παρασκευή (31.07.2026) στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικές ενοχλήσεις. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026), ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνδρας εισήχθη στην Παθολογική Κλινική, όπου παραμένει για παρακολούθηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
149
133
125
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ – Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
AtmoHub: Οι περιοχές που επηρεάζονται από τις φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια
Το AtmoHub παρουσιάζει την εξέλιξη της διασποράς του καπνού από τα ενεργά πύρινα μέτωπα, με το νέφος από το Πόρτο Γερμενό να καλύπτει μεγάλο μέρος του Κορινθιακού και της ανατολικής Πελοποννήσου
AtmoHub: Οι περιοχές που επηρεάζονται από τις φωτιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια
Newsit logo
Newsit logo