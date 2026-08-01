Φωτιά στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (01.08.2026) στην περιοχή της Καμηλόβρυσης, κοντά στην Λαμία.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι και έχει ήδη περάσει την παλιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος με πουρνάρια για να κάψει και να απειλεί με ταχεία εξάπλωση.
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Λίγο μετά τις 16:00 ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Συνολικά επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Στο σημείο έσπευσαν οχήματα επίσης από Λαμία, ΒΙΠΕ Λαμίας, Αργυροχώρι, Δομοκό, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στις 15:25’ ήταν στον αέρα και τα PZL.
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Στο σημείο πνέουν άνεμοι, ευτυχώς όχι πολύ ισχυροί αλλά ικανοί να κάνουν ζημιά βοηθώντας την πυρκαγιά να εξαπλωθεί.