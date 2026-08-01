Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στον ανακριτή ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Στον ανακριτή οδηγήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (01.08.2026) ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο, για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης και στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Για τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως από υπόχρεο.

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Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου και δεν είναι επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ στον νομό Ρεθύμνου, πέρασε την πόρτα του ανακριτή το απόγευμα του Σαββάτου, προκειμένου να απολογηθεί.

Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, ενώ δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης παραδόθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος αρνείται πλήρως την αποδιδόμενη πράξη και αναμένει την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα διατυπωθεί μέσω σχετικής πραγματογνωμοσύνης.

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Οι ενστάσεις της υπεράσπισης

Από την πλευρά της υπεράσπισης εκφράζονται ενστάσεις για το πόρισμα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο οδήγησε στη σύλληψη του στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ και χαρακτηρίζεται βεβιασμένο.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι θα ανέμεναν να προηγηθεί προκαταρκτική έρευνα, ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης με επάρκεια και τεκμηρίωση πριν από την άσκηση της κακουργηματικής δίωξης.

Η υπεράσπιση αναμένει, παράλληλα, κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη, η οποία, όπως υποστηρίζει, θα εισφέρει συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία και θα συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.