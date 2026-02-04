Συλλαμβάνεται ο Μαροκινός από το ναυάγιο της Χίου – Τον αναγνώρισαν ως διακινητή των μεταναστών

Συλλαμβάνεται ο Μαροκινός ως διακινητής για το ναυάγιο στη Χίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Πρόκειται για τον μοναδικό επιβάτη της μοιραίας βάρκας που εμβόλισε σκάφος του λιμενικού ανοιχτά της Χίου, που κατάγεται από το Μαρόκο, αφού οι όλοι οι υπόλοιποι ήταν Αφγανικής καταγωγής.

Από το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε περίπου στις 20:30 το βράδυ, συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο του νησιού, με τους 3 να είναι διασληνωμένοι στη ΜΕΘ.