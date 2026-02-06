Σύλληψη Σμηνάρχου για κατασκοπεία: Ο απόλυτος αιφνιδιασμός, το «σπασμένο» κρυφό κινητό, ο σύνδεσμος και τα κρυπτονομίσματα

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δράση και τον τρόπο που λειτουργούσε ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία με «επαφές» στην Κίνα για την διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Η επιχείρηση, στην οποία συνελήφθη ο Σμήναρχος, οργανώθηκε με τρόπο που δεν άφηνε κανένα περιθώριο αντίδρασης, ο αιφνιδιασμός ήταν απόλυτος, όπως εξάλλου αρμόζει σε μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας, με προεκτάσεις στην Κίνα.

Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να βρεθεί ο στρατιωτικός εισαγγελέας, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ και τα στελέχη της ΕΥΠ μπροστά του, πριν προλάβει να αντιληφθεί τι συμβαίνει, πόσο μάλλον να επιχειρήσει οποιαδήποτε κίνηση απόκρυψης στοιχείων.

Πέρασαν την πύλη χωρίς να ενημερωθεί ο Σμήναρχος με απόλυτη μυστικότητα προκειμένου να μην προλάβει να αποκρύψει στοιχεία, χτύπησαν την πόρτα και μπήκαν στο γραφείο του.

Η πύλη δεν ενημέρωσε τον Διοικητή

Το πρωί της επιχείρησης, τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε. Κανείς στη Σμηναρχία δεν πρόλαβε να ενημερώσει για την παρουσία του κλιμακίου. Δεν γνώριζαν άλλωστε την ταυτότητα των Στελεχών του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ.

Όλα έγιναν ταχύτατα και με απόλυτη μυστικότητα. Ελάχιστοι είχαν ενημέρωση για την ‘’αποστολή’’ του κλιμακίου. Όταν χτύπησαν την πόρτα του γραφείου του, ο Σμήναρχος αιφνιδιάστηκε πλήρως. Δεν περίμενε ότι θα αντικρίσει στρατιωτικό εισαγγελέα, στελέχη της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ.

Η έρευνα ξεκίνησε αμέσως. Το γραφείο ελέγχθηκε εξονυχιστικά, ακόμη και με ειδικό μηχάνημα εντοπισμού ηλεκτρονικών συσκευών. Εκεί εντοπίστηκε το δεύτερο κινητό τηλέφωνο, το οποίο ο αξιωματικός δεν είχε δηλώσει ποτέ.

Το κρυφό κινητό και το «άγνωστο» λογισμικό

Το δεύτερο κινητό αποτέλεσε το κλειδί της υπόθεσης. Παραδόθηκε σε εξειδικευμένο αξιωματικό της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος άρχισε επιτόπου τη διαδικασία ξεκλειδώματος και ανάκτησης δεδομένων.

Ακόμη και αρχεία που είχαν διαγραφεί μήνες πριν άρχισαν να επανεμφανίζονται.

Στο κινητό αυτό ήταν εγκατεστημένο άγνωστο λογισμικό, κινεζικής προέλευσης σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μέσω του οποίου αποστέλλονταν αρχεία σε διάφορες μορφές. Από φωτογραφίες έως pdf και άλλα έγγραφα στρατιωτικού τύπου.

Οι αποστολές ήταν συχνές και συστηματικές.

Η κατάρρευση και η ομολογία

Την ώρα που ο εξειδικευμένος αξιωματικός ανέσυρε δεδομένα, οι υπόλοιποι έθεταν ερωτήματα στον Σμήναρχο. Όταν αντιλήφθηκε ότι ανακτώνται στοιχεία που πίστευε πως είχαν χαθεί οριστικά και ότι το λογισμικό αποκαλύπτεται πλήρως, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Εκεί, «έσπασε» και αποφάσισε να συνεργαστεί.

Σε προανακριτικό στάδιο φέρεται να παραδέχτηκε τη διαρροή υλικού. Η ομολογία του, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά ευρήματα, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Χρήματα και κρυπτονομίσματα

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε σημαντικό χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα νόμιμα εισοδήματά του.

Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για πιθανή εμπλοκή με κρυπτονομίσματα και συγκεκριμένα bitcoin. Από το σπίτι του κατασχέθηκε φορητός υπολογιστής, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι το σύνολο σχεδόν της παράνομης δραστηριότητας γινόταν μέσω του δεύτερου, αδήλωτου κινητού.

Το «πρόσωπο-κλειδί» και η ανοιχτή έρευνα

Οι έρευνες συνεχίζονται με ένταση. Ένα ακόμη πρόσωπο που δεν έχει σχέση με τις Ένοπλες Δυνάμεις φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα.

Το «βαρύ» βιογραφικό και οι κομβικές θέσεις

Ο 54χρονος Σμήναρχος δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος.

Αντιθέτως, επί σειρά ετών υπηρέτησε σε επιτελικές και απολύτως κομβικές θέσεις, με αντικείμενο τις στρατιωτικές επικοινωνίες, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, τις συχνότητες εθνικού και συμμαχικού ενδιαφέροντος, αλλά και την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών.

Πριν μετατεθεί στην 128 Σμηναρχία Τηλεπικοινωνιών Αεροπορίας στο Καβούρι, είχε υπηρετήσει σε επιτελείο με άμεση πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Στρατιωτικές πηγές σημειώνουν ότι η πρόσφατη μετάθεσή του του είχε αφαιρέσει ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της πρόσβασης. Αυτό, όπως εκτιμάται, περιόριζε τον βαθμό άμεσης ζημιάς στην εθνική ασφάλεια, χωρίς όμως να αναιρεί τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, εάν η δραστηριότητα αυτή συνεχιζόταν ενώ παρέμενε στο επιτελείο, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πολλαπλάσιες και πολύ πιο επικίνδυνες.

Για πολλούς μήνες στο «ραντάρ» των υπηρεσιών

Η δράση του Σμηνάρχου φέρεται να είχε διάρκεια για σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντοπίσει ύποπτες κινήσεις και είχαν θέσει τη δραστηριότητά του υπό διακριτική επιτήρηση.

Η έρευνα εξελισσόταν αθόρυβα, με στόχο όχι μόνο τη διαπίστωση της διαρροής, αλλά και τη χαρτογράφηση του δικτύου επαφών του.

Επαφές με απόστρατους και ο «σύνδεσμος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδείξεις για επαφές του Σμηνάρχου με απόστρατους, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν διαύλους επικοινωνίας με «σύνδεσμο» στην Κίνα.

Αυτές οι επαφές φαίνεται πως απετέλεσαν την αφετηρία για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης.

Το ταξίδι στην Κίνα και τα ερωτήματα

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και τουλάχιστον ένα ταξίδι του Σμήναρχου στην Κίνα. Οι αρχές διερευνούν εάν είχε ενημερώσει, ως όφειλε, την υπηρεσία του για το ταξίδι αυτό, αλλά και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός του.

Τα δεδομένα από μετακινήσεις, επικοινωνίες και επαφές διασταυρώνονται με τα ψηφιακά ευρήματα, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί με ακρίβεια το εύρος της δραστηριότητας.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς