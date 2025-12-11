Συμμορία ανηλίκων είχε ρημάξει φούρνους και περίπτερα στα βόρεια προάστια – 4 συλλήψεις

Μια συμμορία ανηλίκων έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, η οποία λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Η Αστυνομία συνέλαβε 4 μέλη από την συμμορία, ηλικίας 13,15 και 16 ετών, στη Νέα Φιλαδέλφεια και όπως διαπιστώθηκε είχαν ρημάξει περίπτερα και φούρνους στα βόρεια προάστια και ειδικά στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, επιτέθηκαν σε 13χρονο στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο και τον ανάγκασαν να βγάλει τη μπλούζα που φορούσε, την οποία και άρπαξαν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν τους κατηγορούμενους λίγο αργότερα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, τετελεσμένες, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνεχεία από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, προέκυψε ότι ο 15χρονος μόνος του ή μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, έκανε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες μετά τις ληστείες έκαναν ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση των τραπεζικών καρτών που είχαν κλεψει.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 4 υποθέσεις ληστειών και κλοπών σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.