Συμμορία είχε ρημάξει σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό με λεία πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ – Συνελήφθη ένας 39χρονος

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια συμμορία η οποία είχε κατακλέψει σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό με λεία άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 39χρονος αλλοδαπός, ενώ η συμμορία έχει χτυπήσει τουλάχιστον σε 16 σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό.

Ειδικότερα το πρωί των Χριστουγέννων αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, οι οποίοι περιπολούσαν, εντόπισαν τον 39χρονο να οδηγεί όχημα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Εκείνος προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη και συνελήφθη.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης-Ψυχικού, όπου σε βάρος του και του συνεργού του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διαπράττει τετελεσμένες και διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με επιδίωξη οικονομικού οφέλους και συγκεκριμένα τον πορισμό εισοδήματος που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση ειδικών υποχρεώσεων οδηγών που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, ο 39χρονος, μόνος του ή με συνεργό από τον περασμένο Ιούλιο, παραφύλαγαν στα αλσύλλια της περιοχής και όταν έβρισκαν ευκαιρία, εισέβαλλαν τις νύχτες σε σπίτια της Φιλοθέης και του Ψυχικού αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράστες εισέρχονταν στα σπίτια ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού, άνοιγαν περισσότερα από ένα σπίτια σε ένα βράδυ, χρησιμοποιούσαν σκάλα που κουβαλούσαν μαζί τους για τους πιο ψηλούς ορόφους, ενώ σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στις ίδιες οικίες προκειμένου να αφαιρέσουν επιπλέον αντικείμενα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 39χρονου, όσο και στο όχημα που οδηγούσε, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: διαρρηκτικά εργαλεία, 2 μάσκες και η τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των κλοπών.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.