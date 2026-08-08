Ελλάδα

Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Πάνω από 56.000 αδειούχοι αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής

Κυκλάδες και Αργοσαρωνικό «ψηφίζουν» οι αδειούχοι του Αυγούστου
Λιμάνι Πειραιά
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ EUROKINSSI
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα (08.08.2026), η μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα για νησιωτικούς ή άλλους καλοκαιρινούς – ηπειρωτικούς προορισμούς, είτε με πλοία είτε με τα αυτοκίνητά τους.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους, εν όψει της αυξημένης κίνησης λόγω της κορύφωσης της εξόδου.

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις και τα στοιχεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 25 δρομολόγια με 31.392 επιβάτες, ενώ την Κυριακή αναμένονται 23 αναχωρήσεις με 34.441 ταξιδιώτες.

Από τη Ραφήνα σήμερα θα εκτελεστούν 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και αύριο 15 με 7.320. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί οκτώ αναχωρήσεις με 3.628 ταξιδιώτες για το Σάββατο και 11 με 3.167 για την Κυριακή.

Έντονη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από τον Πειραιά προβλέπονται σήμερα συνολικά 54 δρομολόγια επιβατηγών ταχυπλόων και επιβατηγών-οχηματαγωγών, με εκτιμώμενο αριθμό 11.701 επιβατών. Την Κυριακή τα δρομολόγια αυξάνονται σε 58 και οι ταξιδιώτες εκτιμώνται σε 9.270.

Μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Από χθες, Παρασκευή, η εικόνα στα λιμάνια ήταν αντίστοιχη.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι με 30.009 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια με 10.545 ταξιδιώτες. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 20 πλοία μεταφέροντας 10.304 άτομα και από το Λαύριο 12 πλοία με 4.088 επιβάτες.

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