Προκλήσεις της Άγκυρας πάνω από το Αιγαίο: 7 παραβιάσεις και 11 παραβάσεις από τουρκικά ελικόπτερα

Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη / Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
Νέο περιστατικό έντασης καταγράφηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό και το νοτιοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή του Αιγαίου προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών.

Ειδικότερα, πέντε σχηματισμοί τουρκικών ελικοπτέρων, αποτελούμενοι συνολικά από 12 ελικόπτερα, πραγματοποίησαν παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Παράλληλα, καταγράφηκε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Οι υπόλοιπες παραβιάσεις και παραβάσεις έγιναν από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), ένα αεροσκάφος ATR-72 και ένα CN-235.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 5 (2Χ3 Ε/Π, 2X2Ε/Π, 1Χ2 Ε/Π)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (1 ATR-72, 1 CN-235, 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 16

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 11 (εκ των οποίων 6 από τα Ε/Π, 3 από τα UAV, 1 από το ATR-72 και 1 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (εκ των οποίων 6 από το CN-235 και 1 από έναν σχηματισμό Ε/Π)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr

