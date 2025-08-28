Συναγερμός στην Κέρκυρα: Φωτιά ξέσπασε σε αεροπλάνο μετά την απογείωσή του

Συναγερμός σήμανε σήμερα Πέμπτη (28.08.2025) στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» στην Κέρκυρα, καθώς ένα επιβατικό αεροπλάνο έπιασε φωτιά λίγη ώρα μετά την απογείωσή του.

Ειδικότερα, το αεροπλάνο τύπου Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας Smartwings απογειώθηκε περί τις 5 μ.μ από την Κέρκυρα με προορισμό την πόλη Μπρνο της Τσεχίας.

Ωστόσο, μετά από μερικά λεπτά, κι ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στα 1.500 πόδια περίπου, προκλήθηκε βλάβη σ έναν από τους κινητήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Το πλήρωμα αμέσως ακολούθησε τα πρωτόκολλα που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις και αφού έμεινε ε υψόμετρο περίπου 4.000 ποδιών στην συνέχεια κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ακτίου, με τους επιβάτες να είναι καλά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι για τρίτη φορά συμβαίνει τέτοιο περιστατικό με αεροπλάνο στην Κέρκυρα αυτόν τον μήνα.

Αρχικά στις 16 Αυγούστου 2025, λίγο μετά τις 8μ.μ, άρπαξε φωτιά ο κινητήρας ενός αεροπλάνου της εταιρείας Condor, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στην συνέχεια, στις 19 Αυγούστου 2025, ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 757-300 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Ντίσελντορφ με 250 επιβάτες αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα του μετά την προσγείωσή του.