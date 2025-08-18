Κέρκυρα: Νέος συναγερμός για πρόβλημα σε αεροπλάνο

Αεροσκάφος που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025), ακινητοποιήθηκε στην πίστα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πρόβλημα σε αεροπλάνο μέσα σε μόλις 48 ώρες στο νησί των Φαιάκων.

Το αεροδρόμιο της Κέρκυρας τέθηκε ξανά σε κατάσταση συναγερμού, αφού ένα αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα του κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, σύμφωνα με το KerkyraSimera.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται σε σχετικό βίντεο, πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου έσπευσε στο σημείο της πίστας, όπου ακινητοποιήθηκε το αεροπλάνο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι σοκαριστικές στιγμές βίωσαν το βράδυ της 16ης Αυγούστου οι επιβάτες ενός αεροσκάφους της εταιρείας «Condor», όταν ο δεξιός κινητήρας του τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Το Boeing 757-300 που παρουσίασε το πρόβλημα, εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Ντίσελντορφ με 250 επιβάτες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok και σε άλλα social media, κατέγραψαν τις εκρήξεις, τον καπνό και τους ισχυρούς κρότους.

Οι πιλότοι ακολούθησαν το πρωτόκολλο ασφαλείας και έτσι απενεργοποίησαν τον φλεγόμενο κινητήρα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν βορειοδυτικά από την Κέρκυρα, φτάνοντας σε ύψος 6.000 – 8.000 ποδών. Τελικά, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι, στην Ιταλία.