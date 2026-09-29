Συναγερμός στο φαράγγι της Σαμαριάς – Μοναχός έχασε τις αισθήσεις του ενώ το διέσχιζε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στο φαράγγι της Σαμαριάς, όταν ένας μοναχός, ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, έχασε τις αισθήσεις του ενώ διέσχιζε μόνος του το φαράγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το περιστατικό με τον μοναχό σημειώθηκε στη θέση «Πόρτες» στο φαράγγι της Σαμαριάς, περίπου 1,7 χιλιόμετρα από το Ξυλόσκαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσε στρατιωτικός γιατρός από την Αγία Ρουμέλη, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι εργαζόμενοι του φαραγγιού τοποθέτησαν τον άνδρα σε φορείο και, συνοδεία του γιατρού, τον μετέφεραν για περίπου 1,7 χιλιόμετρα μέχρι την έξοδο του φαραγγιού και την Αγία Ρουμέλη.

Εκεί είχε ήδη ενημερωθεί το Λιμενικό. Σκάφος του Λιμενικού παρέλαβε τον μοναχό, ο οποίος εξακολουθούσε να μην έχει τις αισθήσεις του, και τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Σφακίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί του βρίσκεται και ο στρατιωτικός γιατρός.

Στο Κέντρο Υγείας Σφακίων αναμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, να πραγματοποιηθεί η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού κινητοποιήθηκε ο διαθέσιμος μηχανισμός, με στόχο την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του μοναχού και την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης της υγείας του.