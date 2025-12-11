Ελλάδα

Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok: Καλούσε σε επιθέσεις εναντίον δικαστών, δημοσιογράφων και αστυνομικών

Μόνο το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί, όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Αχαΐα στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί την Παρασκευή (12.12.2025) μία αγρότισσα για ένα βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok, όπου καλούσε σε επιθέσεις εναντίον δικαστών, δημοσιογράφων και αστυνομικών, χρησιμοποιώντας υβριστικές αναφορές.

Για το βίντεο που κοινοποίησε στο TikTok, η αγρότισσα από τη Φθιώτιδα συνελήφθη και κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοιας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, αστυνομικοί προχώρησαν αυτεπάγγελτα στη σύλληψή της το πρωί της Πέμπτης (11.12.2025).

Η αγρότισσα σε πολλά από τα βίντεό της, που έχουν χιλιάδες προβολές στο TikTok, παίρνει θέση για θέματα που αφορούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σε κάποια από αυτά καταφέρεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών, ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας να τους τσακίσουν στο ξύλο κι άλλα πολλά:

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί, όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές.

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

