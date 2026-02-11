Συνελήφθη για ναρκωτικά ο αδελφός του προέδρου Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας – Τον ερευνούν για όπλα και κλεμμένα αυτοκίνητα

Χειροπέδες στον αδελφό του πρόεδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας Γ.Τ, πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (11.02.2026) αστυνομικοί στον Βόλο, καθώς κατηγορείται για υποθέσεις ναρκωτικών.

Από νωρίς το πρωί, είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Βόλο, με σκοπό να εξιχνιαστούν διάφορες υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και κλεμμένων αυτοκινήτων. Σε έρευνα που έγινε σε κτηνοτροφική μονάδα, βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης με αποτέλεσμα να συλληφθεί αμέσως ο αδελφός του προέδρου του Συλλόγου Κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με το gegonota.news. ο κατηγορούμενος ερευνάται για παράνομη ανασύσταση ζωϊκού κεφαλαίου καθώς φέρεται πως παραβίασε τους κανόνες για την προστασία από την ευλογιά.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές «χτενίζουν» όλες τις αποζημιώσεις που έχει λάβει καθώς η επιχείρησή του φέρεται πως επλήγη από τα νεκρά ψάρια στον Παγασητικό.

Οι αρχές ερευνούν και το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων και δεν επικεντρώνονται μόνο στον Βόλο.