Ελλάδα

Συνελήφθη ο 39χρονος δραπέτης από τις φυλακές Κασσάνδρας

Εκτίει ποινή φυλάκισης 6 ετών για παράνομη μεταφορά μεταναστών
Φυλακές Κορυδαλλού
(ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (27/03/2026) στην Κοζάνη ο 39χρονος που είχε δραπετεύσει την 25η Μαρτίου από τις φυλακές Κασσάνδρας.
 
Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος που συνελήφθη στην Κοζάνη ήταν έγκλειστος στις φυλακές Κασσάνδρας, εκτίοντας ποινή φυλάκισης έξι ετών, για το αδίκημα της παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.
 
Μετά από συνεχείς έρευνες και αναζητήσεις ο 39χρονος δραπέτης,  εντοπίστηκε και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτόν, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
 
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια διατάχθηκε ο επανεγκλεισμός του σε κατάστημα κράτησης.

