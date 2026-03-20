Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Το σπάνιο Ευαγγέλιο και οι 100 πλαστοί πίνακες

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας, Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν σε αποθήκη της επιχείρησής του στο Ελληνικό αστυνομικοί του ελληνικού FBI, σήμερα Παρασκευή (20.3.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα. Αμέσως, έγιναν πολλές καταγγελίες για το συγκεκριμένο βίντεο στις αστυνομικές Αρχές με αποτέλεσμα αστυνομικοί να φτάσουν στην αποθήκη που διαθέτει ο γκαλερίστας του Κολωνακίου και να ξεκινήσουν έρευνες.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν 100 πλαστούς πίνακες ενώ στην αποθήκη του Ελληνικού εντοπίστηκε και το ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει την υπόθεση από νωρίς το μεσημέρι βρέθηκαν στον χώρο που διατηρεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης στα νότια προάστια της Αθήνας και έσπευσαν σπιθαμή προς σπιθαμή, προκειμένου να ερευνήσουν τις καταγγελίες αλλά και αντικείμενα που βρίσκονταν εκεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έφοδο των αστυνομικών Αρχών ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες ότι ο γνωστός γκαλερίστας είχε βγάλει προς δημοπρασία ένα Ευαγγέλιο το οποίο χρονολογούνταν από το 1745. Το Ευαγγέλιο θα ελεγχθεί για τη γνησιότητά του αλλά ακόμα και σε περίπτωση που είναι αυθεντικό, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην κατοχή του γκαλερίστα.

Η αποθήκη του γκαλερίστα στο Ελληνικό
Αστυνομικοί στην αποθήκη του γνωστού γκαλερίστα

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγη ώρα μετά την ανάρτηση που είχε κάνει με την παρουσίαση του συγκεκριμένου κειμηλίου στο διαδίκτυο, ο γκαλερίστας απέσυρε από τα social media την ανάρτησή του, ωστόσο το υλικό είχε καταγραφεί από πολίτες, οι οποίοι από ότι φαίνεται το απέστειλαν και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Για  αρκετή ώρα οι αστυνομικοί έψαχναν την αποθήκη του Γιώργου Τσαγκαράκη ενώ μετά τα ευρήματα αποφασίστηκε η σύλληψή του.

Στο βίντεο που ακολουθεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει επιβιβαστεί στο γκρι αυτοκίνητο των αστυνομικών Αρχών και οδηγείται προς την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ που θα αναλάβει την προανάκριση.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα των ερευνών θα ασκηθούν και διώξεις.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – «Η πατρίδα θα στέκεται πάντα δίπλα τους», λέει ο Γεραπετρίτης
Η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού και τις ειδικές πτήσεις για την επιστροφή των κατοικίδιων από τις εμπόλεμες χώρες
Σκύλος
«Συγκινητικές σκηνές» στην Αθήνα – Μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ για την ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή
Τα ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το AP, ABC και France24 διέδωσαν το θέμα με την ασφαλή επιστροφή των κατοικίδιων από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα
επαναπατρισμός 5
