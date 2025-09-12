Συμβαίνει τώρα:
Συνελήφθη στην Κυψέλη 18χρονος με 1,5 κιλό κάνναβη και 53 γραμμάρια κοκαΐνη στην κατοχή του

Οι αρχές βρήκαν ποσότητα ναρκωτικών ουσιών μέσα στο διαμέρισμα που ενοικίαζε ο 18χρονος στην περιοχή της Κυψέλης, και αφού εντόπισαν και τον ίδιο, τον συνέλαβαν
Αστυνομικοί
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού στην περιοχή της Κυψέλης, προχώρησαν οι αρχές που τον εντόπισαν με ποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή του.

Η σύλληψη του 18χρονου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (11.09.2025) στην Κυψέλη, όπου η αστυνομία τον εντόπισε με ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, βρήκαν ποσότητα ναρκωτικών ουσιών μέσα στο διαμέρισμα που ενοικίαζε ο 18χρονος στην περιοχή της Κυψέλης.

Μάλιστα οι αρχές εντόπισαν και τον ίδιο και διακρίβωσαν την εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1 κιλό και 497 γραμμ. κάνναβης,
  • 53 γραμμ. κοκαΐνης,
  • 15 ναρκωτικά δισκία,
  • 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και
  • το χρηματικό ποσό των 1.670 ευρώ.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.

Ο νεαρός μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

