Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι και 2 γεμιστήρες
όπλο
Το όπλο και οι γεμιστήρες του 60χρονου / Φωτό astynomia.gr

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 60χρονος που προσπάθησε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχοντας πάνω του όπλο.

Ο 60χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2/2026) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λιγο πριν μπει στην πτήση του προς Γερμανία και κατηγορείται πλέον για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο των αποσκευών του από μηχάνημα X-ray, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι καθώς και 2 γεμιστήρες.

όπλο
Φωτό astynomia.gr

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελλάδα
