Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε 60χρονος που προσπάθησε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχοντας πάνω του όπλο.

Ο 60χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2/2026) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λιγο πριν μπει στην πτήση του προς Γερμανία και κατηγορείται πλέον για παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα κατά τον ακτινογραφικό έλεγχο των αποσκευών του από μηχάνημα X-ray, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αποσυναρμολογημένο πιστόλι καθώς και 2 γεμιστήρες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.