Συνελήφθησαν οι δύο δραπέτες των φυλακών Κασσαβέτειας μετά την απόπειρα ληστείας στο Θέρμο

Οι δύο βαρυποινίτες που είχαν δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, στον Βόλο, στις 2 Ιανουαρίου 2025, συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με αφορμή την απόπειρα ληστείας σε βάρος επιχειρηματία στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο δραπέτες, αλβανικής καταγωγής, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για τη συμμετοχή τους σε εγκληματική ομάδα που είχε συνδεθεί με δύο ανθρωποκτονίες το 2015, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, με κίνητρο τη ληστεία.

Το βράδυ του Σαββάτου (04.04.2026), μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, ο οποίος είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Λάρισας, εισέβαλαν στο σπίτι επιχειρηματία στο Θέρμο. Ακινητοποίησαν τη σύζυγό του και, όταν ο 65χρονος επέστρεψε στην οικία του, του επιτέθηκαν ζητώντας χρήματα. Η κινητοποίηση γειτόνων και του γιου του ζευγαριού φαίνεται πως ανέτρεψε την εξέλιξη της ληστείας, ενώ κατά τη διαφυγή των δραστών ακούστηκαν πυροβολισμοί από καλάσνικοφ.

Οι δράστες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, διέφυγαν με νοικιασμένο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε γυναίκα αλβανικής καταγωγής. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε το σπίτι που είχε μισθωθεί με ψευδή στοιχεία στον οικισμό Μαραθιάς και οι αρχές έθεσαν την περιοχή υπό παρακολούθηση. Όταν το όχημα εντοπίστηκε να αποχωρεί, στήθηκε μπλόκο και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο δραπέτες, οι οποίοι βρίσκονταν κρυμμένοι στο πορτμπαγκάζ, καθώς και την οδηγό.

Ακολούθησε έρευνα στη μισθωμένη κατοικία, όπου εντοπίστηκε o κρατούμενος των φυλακών Λάρισας, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει χωρίς επιτυχία. Στο εσωτερικό του σπτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες και 57 φυσίγγια.