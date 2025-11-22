Συνεχίζει τον αγώνα του για τη ζωή ο 18χρονος Μάριος που έκανε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο: «Έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε», λέει η μητέρα του

Στην Ιταλία ταξίδεψε ο 18χρονος Μάριος, ο νεαρός από το Αγρίνιο που γεννήθηκε με μία σπάνια ασθένεια στο ήπαρ, για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση.

Ο νεαρός από το Αγρίνιο, είχε αναχωρήσει το απόγευμα της Κυριακής (16.11.2025) με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας για το εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, με την πρώτη επέμβαση να πραγματοποιειται την Παρασκευή 21.11.2025 και όλα να πηγαίνουν καλά.

Η μητέρα του, με μία ανάρτησή της στο facebook, ενημέρωσε τον κόσμο που παρακολουθεί και στέκεται στο πλευρό του 18χρονου, ότι η κατάσταση της υγείας του Μάριου είναι σταθερή και ότι αύριο Κυριακή, θα μπει και πάλι στο χειρουργείο.

Η γυναίκα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι δείχνουν την αγάπη τους στον 18χρονο Μάριο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας.

Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο!!

Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε.

Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια»

Ο Μάριος γεννήθηκε με μία σπάνια πάθηση στο ήπαρ, το σύνδρομο Alagille. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες πήγαινε κανονικά σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Όμως, ξαφνικά το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος.