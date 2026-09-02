Σύνταγμα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα κοντά στην πλατεία

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων 6, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Σύνταγμα σήμερα το μεσημέρι (2/9/2026). Το περιστατικό έληξε μετά από ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο αντικείμενο περίπου στις 12:00, ενώ στο σημείο στο Σύνταγμα έφτασαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), για να το ελέγξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για αντικείμενο που μοιάζει με κουτί και εντοπίστηκε έξω από την τράπεζα. Το σημείο είχε αποκλειστεί και ίσχυσαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.