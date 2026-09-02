Βρέθηκε η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Αγρίνιο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 15χρονης Παναγιώτας που είχε εξαφανιστεί από το Αγρίνιο και είχε σημάνει συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η 15χρονη είχε εξαφανιστεί την Τρίτη (01.09.2026). Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι γονείς της Παναγιώτας στη «Συνείδηση», η ανήλικη έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά και κατευθύνθηκε προς το γήπεδο του Παναιτωλικού. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με φίλη της και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν.

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Οι γονείς της 15χρονης δήλωσαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της. Tο «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό η 15χρονη βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα.