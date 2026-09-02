Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρά δίδυμα μωρά μετά από πρόωρο τοκετό στο σπίτι – Στο Νοσοκομείο Χαλκίδας η 29χρονη μητέρα

Μία ανείπωτη τραγωδία συνέβη στην Εύβοια, όταν μία 29χρονη γέννησε πρόωρα τα δίδυμα μωρά της, που δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026 στην Εύβοια, με τα δύο μωρά να μεταφέρονται χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviareporter, η 29χρονη γυναίκα, η οποία διένυε τον 7ο μήνα δίδυμης κύησης και μένει σε περιοχή του Δήμου Ερέτριας, γέννησε πρόωρα τα δύο βρέφη μέσα στο σπίτι της, έπειτα από επιπλοκή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η μητέρα και τα δύο νεογνά μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, λίγο πριν τις 11 το βράδυ με το ιατρικό προσωπικό να δίνει μάχη για να τα σώσει, ωστόσο παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η 29χρονη μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.