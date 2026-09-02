Φωτιά στα Σπάτα: Οριοθετήθηκε σε λίγα λεπτά, επιχείρησε ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, στα Σπάτα Αττικής σήμερα (2/9/2026) το πρωί γύρω στις 12:00 και οριοθετήθηκε άμεσα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Σπάτα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.