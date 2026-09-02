Ελλάδα

Ρόδος: Οικογένεια με δύο παιδιά ζούσε σε τρισάθλιες συνθήκες – Χειροπέδες στους γονείς 

Η κατάσταση που καταγράφηκε στο σπίτι κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο για την υγεία και την ασφάλεια των ενηλίκων όσο και των δύο ανήλικων παιδιών
Περιπολικό
Φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
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Κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης έμενε οικογένεια με δύο παιδιά σε σπίτι στη Ρόδο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η ΕΛΑΣ και να συλληφθούν οι δύο γονείς. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, ο τρόπος διαβίωσης της οικογένειας ενείχε σοβαρούς κινδύνους ακόμα και για τη ζωή των παιδιών.

Καταγγελία πολιτών που γνώριζαν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, έκαναν τους αστυνομικούς να σπεύσουν στο σπίτι σε περιοχή της Ρόδου, το απόγευμα της Τρίτης (01.09.2026) για τη διενέργεια αυτοψίας. Αποδείχθηκε πως ο 31χρονος μαζί με την 35χρονη και τα δύο παιδιά τους ζούσαν σε χώρο που επικρατούσαν συνθήκες σοβαρής υγειονομικής εγκατάλειψης.

Η κατάσταση που καταγράφηκε κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ενηλίκων όσο, κυρίως, των δύο ανήλικων παιδιών.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην κατοικία φέρεται να είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της απλής ακαταστασίας ή παραμέλησης, δημιουργώντας, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών, σοβαρούς κινδύνους ακόμη και για τη ζωή των μελών της οικογένειας.

Τα ευρήματα κινητοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι δύο γονείς να συλληφθούν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού.

Ο 31χρονος και η 35χρονη οδηγήθηκαν αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης.

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