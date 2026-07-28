Σύρος: «Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα δεν προλαβαίνει κανείς να αμυνθεί – Άκρως επιθετικό το χτύπημα» στην 42χρονη λέει η οικογένειά της

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς τη Δευτέρα δόθηκαν στη δημοσιότητα τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και εικόνες από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται έξω από το σπίτι, ενώ η οικογένεια τονίζει πως το χτύπημα δεν ήταν αμυντικό.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το κίνητρο που οδήγησε στον θάνατο της 42χρονης στη Σύρο, με τις Αρχές να αναμένουν ότι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θα συμπληρώσει το παζλ της υπόθεσης και θα δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως αιτία θανάτου της 42χρονης στη Σύρο ήταν οι κακώσεις στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο. Η 42χρονη φέρεται να δέχθηκε ένα και μοναδικό χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα προήλθε από μαχαίρι.

«Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα που δέχθηκε η 42χρονη» λέει η οικογένειά της

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια της 42χρονης διασώστριας, μέσω της δικηγόρου Μαρίας Καζαντζάκη, και με αφορμή το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, η οικογένεια υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα το οποίο δέχθηκε το θύμα, δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό και αποδείχθηκε τελικά θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα. Μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, σημειώνουν, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης

Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει: «Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

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Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί.

Μαρία Καζαντζάκη

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω»

Απαντήσεις θα δώσουν τα κινητά

Σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη 30χρονη σύζυγό του. Και οι δύο έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Τρίτη (28.7.26). Στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους και εξετάζεται ποιο από αυτά χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό και ποιο φέρεται να είχε μαζί της η 42χρονη. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν ακόμη πάνω από 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και καραμπίνες και εκατοντάδες φυσίγγια, στοιχεία που έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας που έφερε στο φως το newsit.gr την 42χρονη έξω από το σπίτι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, ενώ σε επόμενα στιγμιότυπα εμφανίζεται να απομακρύνεται τρέχοντας και να ακολουθείται από το ζευγάρι. Σε μία από τις εικόνες ο 41χρονος φαίνεται να την καταδιώκει κρατώντας μία καρέκλα.

Οι φωτογραφίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του ζευγαριού ότι πίστεψαν πως η 42χρονη μπήκε στο σπίτι τους για να τους ληστέψει.

Το κρίσιμο ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί τους ερευνητές είναι τι προηγήθηκε μέσα στο σπίτι και ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο της συνάντησης που κατέληξε στη δολοφονία.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 42χρονη είχε μεταβεί στην οικία τους με σκοπό να τους ληστέψει, ισχυρισμός που, σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίπτεται από το στενό περιβάλλον της διασώστριας, καθώς η 42χρονη φορούσε το παντελόνι με τα ανακλαστικά της εργασίας της, χτύπησε το κουδούνι και επιπλέον όλα έγιναν μέρα μεσημέρι.

Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και στην ανάλυση των επικοινωνιών των εμπλεκομένων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν να βρουν αν υπήρχε οποιαδήποτε προηγούμενη επικοινωνία ή σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και αν υπάρχουν άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα κίνητρα της υπόθεσης, ενδεχομένως στο ιστορικό αναζητήσεων της 42χρονης.