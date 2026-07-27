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Σύρος: Από μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του
Σύρος: Από μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της 42χρονης διασώστριας
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Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς έγιναν γνωστά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης σχετικά με τα αίτια του θανάτου της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αιτία θανάτου είναι οι κακώσεις θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, σημειώνοντας πως η 42χρονη διασώστρια στη Σύρο δέχθηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα. Σύμφωνα με πληροφορίες η 42χρονη φαίνεται να δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. 

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό, ενώ η δικογραφία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί και στη σύζυγό του.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι που διαμένει ο 41χρονος και η 30χρονη φαίνεται να εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους και εξετάζεται ποιο είναι αυτό που χρησιμοποίησε ο δράστης και ποιο κουβαλούσε μαζί της η διασώστρια.

Παράλληλα, εντός του σπιτιού εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ενώ βρέθηκαν καραμπίνες και εκατοντάδες φυσίγγια. 

Από την περασμένη Πέμπτη (23.7.26) έως και σήμερα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τον αιματηρό περιστατικό που έχει συγκλονίσει το νησί των Κυκλάδων και όχι μόνο.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η διασώστρια είχε πάει σπίτι τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά με σκοπό να τους ληστέψει. Ωστόσο, από το περιβάλλον της νεκρής διαψεύδεται κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Μάλιστα, το ζευγάρι με το θύμα αλλά και τον πρώην σύζυγο της διασώστριας γνωρίζονταν, ενώ και τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί. 

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