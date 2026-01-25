Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει το πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης

H σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής
Σύρος
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνει τη σορό της άτυχης ηλικιωμένης που βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης

Ταυτοποήθηκε η σορός γυναίκας που ανασύρθηκε από το λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο το μεσημέρι της Κυριακής (25.01.2026). Πρόκειται για μία υπερήλικη 104 ετών, κάτοικο του νησιού, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντόπισαν περαστικοί λίγο μετα τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, να επιπλέει στη θάλασσα μπροστά στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο και ενημέρωσαν στη συνέχεια τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Η σορός ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση απο το Λιμεναρχείο Σύρου.

H σορός θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
94
94
71
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γλυφάδα: Ο γιος που σκότωσε και τους δύο γονείς του μέσα σε 12 χρόνια – Η πρόωρη αποφυλάκιση, οι εκκλησιαστικοί ύμνοι και το ανατριχιαστικό χρονικό
Ο επίλογος της τραγικής οικογενειακής ιστορίας γράφτηκε με τα πλέον μελανά χρώματα το πρωί της 25ης Ιανουαρίου του 2026
Το θύμα της δολοφονίας στη Γλυφάδα 18
Newsit logo
Newsit logo