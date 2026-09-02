Σύρος: Ανατριχιαστική περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας της 42χρονης – «Είδα δύο μαχαίρια, το δεξί χέρι του κατηγορούμενου ήταν γεμάτο αίμα»

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρο το νησί της Σύρου για περισσότερο από έναν μήνα, μετά την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Άνω Σύρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες παίρνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να ρίξουν φως στην στυγερή υπόθεση.

Ήταν Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, όταν η 42χρονη Ευαγγελία, έχοντας κρυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα, πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Το ζευγάρι είχε υποστηρίξει ότι το θύμα της δολοφονίας προσπάθησε να τους ληστέψει και τότε ήταν που – αμυνόμενος – ο 41χρονος την μαχαίρωσε στην πλάτη αφότου την κυνήγησε πετώντας της γλάστρες και καρέκλες.

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Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τις πληροφορίες του Live News, εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο. Έχει γίνει γνωστό ότι λίγες μέρες πριν το φονικό είχε σημειωθεί απόπειρα ληστείας στο σπίτι του κατηγορούμενου. Όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές, η 42χρονη διασώστρια είχε ταξιδέψει στο νησί μια μέρα πριν την απόπειρα και το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι και μία μέρα μετά το περιστατικό.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στην εκπομπή ο αστυνομικός συντάκτης, η 42χρονη φέρεται να είχε προσεγγίζει ένα παιδί που διέμενε μόνιμα στο νησί και να το είχε ρωτήσει για το πού βρίσκεται το σπίτι του 41χρονου κατηγορούμενου. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, συγκλόνισε η περιγραφή ενός αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν στο σημείο της Άνω Σύρου την στιγμή της δολοφονίας. Ο άντρας μιλώντας στο Live News, είπε: «Είδα τον κατηγορούμενο πάνω από την γυναίκα. Της κρατούσε τα χέρια, τα είχε σταυρωμένα και της τα τραβούσε. Η 42χρονη ήταν ξαπλωμένη στο έδαφος, μπρούμυτα, με το κεφάλι και την κοιλιά κάτω. Φορούσε ακόμη την κουκούλα, είχε κρυμμένα τα χαρακτηριστικά».

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Και συμπλήρωσε: «Εγώ άκουσα ουρλιαχτά. Μια γυναίκα φώναζε, ούρλιαζε αλλά δεν καταλάβαινα τι γιατί ήταν στα ελληνικά. Εγώ δεν ξέρω ελληνικά. Μετά άκουσα και άλλη μια γυναικεία φωνή να ουρλιάζει. Έτρεχε και μετά μιλούσε στο τηλέφωνο, πιθανόν να καλούσε ασθενοφόρο. Ακούστηκε και μια αντρική φωνή για λίγο και μετά σιωπή.

Στο σημείο εγώ είδα δύο μαχαίρια. Το ένα ήταν δίπλα από το θύμα και τον κατηγορούμενο, ήταν γεμάτο στα αίματα και η λαβή του είχε λυγίσει. πιο μακριά, στα σκαλιά του σπιτιού, είδα και ένα μεγάλο μαχαίρι. Ήταν σαν μαχαίρι κρεοπώλη, εκείνο ήταν καθαρό».

Τέλος, είπε: «Στο σημείο δεν είδα αλλού αίματα. Στο χέρι του είχε αίμα ο κατηγορούμενος. Το δεξί του χέρι ήταν γεμάτο στα αίματα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία οδηγήθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος.