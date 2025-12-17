Τα 7 νέα ΚΑΠΗ που δημιουργούνται σε όλη την Αττική – Σε ποιες περιοχές θα ανοίξουν

7 νέα ΚΑΠΗ αναμένεται να ανοίξουν τα επόμενα χρόνια σε όλη την Αττική, μετά από τις υπογραφές που έπεσαν από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά αλλά και δημάρχους.

Το συνολικό έργο αναμένεται να κοστίσει 13 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027». Αφορά είτε την δημιουργία νέων ΚΑΠΗ είτε την αναβάθμιση κάποιων Κέντρων.

Τα νέα ΚΑΠΗ αναμένεται να ανοίξουν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια σε Νίκαια, Ελληνικό – Αργυρούπολη, Ηράκλειο, Αγία Βαρβάρα, Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, Χαλάνδρι και Νέα Ιωνία, ώστε να στηριχτούν έμπρακτα περισσότεροι από 5.110 άνθρωποι της τρίτης ηλικίας.

Αναλυτικά:

Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Προβλέπεται η κατασκευή δημοτικού κτηρίου επί της οδού Κινικίου 14Α και Αγίου Ι. Χρυσοστόμου 3, στη Νίκαια, συνολικού προϋπολογισμού 481.800 ευρώ. Το νέο κτήριο θα προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις για κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Ελληνικού – Αργυρούπολης

Θα δημιουργηθεί νέο διώροφο κτήριο για το Β΄ ΚΑΠΗ με υπόγειο, δώμα και πέργκολα, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες υποδομές για δραστηριότητες, φυσιοθεραπεία, εκπαίδευση και κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ηρακλείου Αττικής

Αναμένεται η δημιουργία και επέκταση Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στην περιοχή, προϋπολογισμού 2,12 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην ενσωμάτωση προγραμμάτων υγείας, φυσικής άσκησης και πολιτιστικών δράσεων.

Αγίας Βαρβάρας

Θα ανεγερθεί νέο κτήριο ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ, που θα παρέχει σύγχρονους χώρους φιλοξενίας και ψυχαγωγίας καθώς και προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους.

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Αναμένεται η κατασκευή νέου κτηρίου ΚΑΠΗ, προϋπολογισμού 3,15 εκατ. ευρώ, που θα είναι εξοπλισμένο με χώρους πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες δραστηριοτήτων και χώρους άσκησης, με στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου ανοιχτής κοινωνικής δραστηριότητας.

Χαλανδρίου

Προβλέπεται η δημιουργία και επέκταση Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη, την ψυχαγωγία και την υγειονομική υποστήριξη των μελών τους.

Νέας Ιωνίας

Θα κατασκευαστεί νέο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, προϋπολογισμού 2,588 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των ηλικιωμένων της περιοχής.

«Ο σεβασμός και η φροντίδα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας δεν είναι απλώς μια υποχρέωση της Πολιτείας. Είναι δείκτης κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας. Με τη χρηματοδότηση των επτά νέων ΚΑΠΗ, ύψους 13 εκατ. ευρώ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική 2021-2027” -τους ευρωπαϊκούς, δηλαδή, πόρους της Περιφέρειάς μας- στηρίζουμε έμπρακτα περισσότερους από 5.110 συμπολίτες μας, σε ένα πρόγραμμα με ορίζοντα υλοποίησης δύο ετών. Πρόκειται για έργα που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ηλικιωμένων μας, δημιουργώντας χώρους φροντίδας, κοινωνικής συμμετοχής και αξιοπρεπούς διαβίωσης μέσα στις γειτονιές τους», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Τις σχετικές συμβάσεις, πέραν του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, υπέγραψαν οι αρμόδιοι δήμαρχοι Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη Κώστας Μαραγκάκης και Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος.