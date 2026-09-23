Τα μηνύματα της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή όταν ο Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά…»

Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τα μηνύματα που αντάλλαξαν η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκαν τα μηνύματα που έστελνε ο ένας στον άλλον, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο και έκανε την πλασμαφαίρεση.

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Αρχικά η γιατρός λαμβάνει μήνυμα από τον υπνοθεραπευτή αν είναι όλα καλά, με εκείνη να του απαντάει πως όλα πάνε καλά και του έστειλε μάλιστα τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής απεικονίζεται να είναι με το κεφάλι γυρισμένο σαν να κοιμάται και αυτό «μαρτυρά» πως είναι πιθανόν να είχε δεχθεί μέθη πριν την πλασμαφαίρεση.

Ακολουθεί νέος κύκλος μηνυμάτων με τον υπνοθεραπευτή να ρωτάει τη γιατρό αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε για το σπίτι του όπου είχε προγραμματίσει να του κάνει υπνοθεραπεία. Εκείνη του είπε πως έπαθε κάτι και πως τον πήρε το ΕΚΑΒ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η γιατρός φαίνεται να παραδέχεται πως η πίεση του τραγουδιστή είχε πέσει.

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Υπνοθεραπευτής: «Όλα καλά »

Στέλνει τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή

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Ο υπνοθεραπευτής τηλεφωνεί στη γιατρό και την ρωτάει αν έχει ξεκινήσει ο Μαζωνάκης

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Να σημειωθεί ότι νέα κατάθεση έδωσε χθες (22.09.2026) ενώπιον του ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ την ώρα που ήταν μέσα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με όσα λέει «καίει» την 56χρονη γιατρό που έχει προφυλακιστεί.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί που εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγουν κατά της απόφασης που αφορά την προσωρινή τους κράτηση, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που προέρχονται από τους συνηγόρους τους, σε αυτό το στάδιο εκτιμάται ότι μόνο ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, αναμένεται να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.