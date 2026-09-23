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Τέμπη: Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που θα κατέθεταν σήμερα – Διεκόπη η δίκη

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
(EUROKINISSI)
(EUROKINISSI)
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Η δίκη για τα Τέμπη σήμερα Τετάρτη (23.09.2026) διήρκεσε δέκα λεπτά και διεκόπη καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο.

Στο εδώλιο βρίσκονταν δύο κατηγορούμενοι, ενώ η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Όπως έγινε γνωστό μέσα στη δικαστική αίθουσα, είχε προηγηθεί συνεννόηση ώστε να καταθέσουν δύο συγγενείς, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν. Δικηγόρος ενημέρωσε το δικαστήριο ότι από το προηγούμενο βράδυ (22.09.2026) είχε προκύψει αδυναμία μετακίνησής τους.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου, καθώς οι παράγοντες της δίκης είχαν προσέλθει κανονικά για τη συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς τελικά να μπορέσει να εξεταστεί κάποιος μάρτυρας, σύμφωνα με τη voria.gr.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Χθες, η Μαρία Καρυστιανού λίγο μετά την κατάθεσή της στη δίκη, είπε έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας πως «θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη».

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