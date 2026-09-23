Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Βιοπαθολόγος έκανε τον δερματολόγο, ανειδίκευτος έκανε αναγέννηση κυττάρων – Τα ευρήματα της έρευνας

Τα πρώτα ευρήματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που άρχισαν μετά από έρευνα στο διαδίκτυο για παράνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, δημοσιοποίησε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν τεθεί 118 δομές/πάροχοι και ήδη διενεργούνται έλεγχοι σε 8 από αυτούς. Ελέγχονται επίσης 17 πάροχοι για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην ΕΑΔ. Στους 4 από αυτούς οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Ο επιτόπιος έλεγχος στις δομές/παρόχους όπου έχει αρχίσει, διενεργήθηκε προχθές (21.09.2026). Μερικά από τα ευρήματά του είναι τα εξής:

Ιατρείο με άδεια βιοπαθολόγου διαφήμιζε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι παρείχε υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας . Στον χώρο βρέθηκαν φιαλίδια με υαλουρονικό, fillers κ.λπ.

. Στον χώρο βρέθηκαν φιαλίδια με υαλουρονικό, fillers κ.λπ. Ιατρείο γιατρού χωρίς ειδικότητα διέθετε μηχανήματα για την ενεργοποίηση/αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος. Έκανε επίσης βελονισμό και ενέσιμες θεραπείες με διάφορα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες).

και για την ανάλυση σώματος. Έκανε επίσης βελονισμό και ενέσιμες θεραπείες με διάφορα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες). Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας ήταν εξοπλισμένο με μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου , συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους κ.λπ. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους κ.λπ. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία. Πάροχος υπηρεσιών «κβαντικής βιοανάδρασης». Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η επιχείρηση παρουσιάζεται ως «ιατρείο». Ωστόσο δεν έχει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα.

Η πλήρης ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έχει ως εξής:

«Κατόπιν αιτήματος μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής:

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«…Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταρτιστεί πρόγραμμα ελέγχου από τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του συνόλου των -118- δομών/παρόχων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη -8- έλεγχοι.

Κατόπιν αιτήματος μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής:



«…Στο πλαίσιο αυτό, έχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 23, 2026

Πλέον των ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας μας με τον Υποδιοικητή Ελέγχου Αγοράς, Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή, καταρτίστηκε πρόγραμμα ελέγχων, με συγκρότηση μικτών κλιμακίων, σε συνολικά -17- παρόχους υπηρεσιών, για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην ως άνω υπηρεσία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη -4- έλεγχοι.

Από τον επιτόπιο έλεγχο (21.09.2026) και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτουν ενδεικτικά τα κάτωθι, κατά περίπτωση, καταρχάς ευρήματα:

– Ιατρείο, με άδεια λειτουργίας από τον ΙΣΑ ιατρού βιοπαθολόγου: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης στον χώρο.

Στο ψυγείο με τα αναλώσιμα του εργαστηρίου, όπου φυλάσσονταν τα δείγματα αίματος και οι οροί, εντοπίστηκαν έξι (6) είδη ενέσιμων σκευασμάτων (φιαλίδια), διαφορετικών εταιριών, εντός κυτίων (υαλουρονικά, fillers, εξωσώματα), τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία αγοράς των ως άνω σκευασμάτων, αλλά δεν χορηγήθηκαν.

Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας.

– «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας»: κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω Κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είχαν ελεγχθεί από την ΕΑΔ το έτος 2024 και η έκθεση διαβιβάστηκε: (α) στο Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων εναλλακτικής ιατρικής θεραπεύοντας όρους και προϋποθέσεις, (β) στο ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να διευκρινισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας συσκευών βιοσυντονισμού και (γ) στην Εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση».

Ο κ. Γεωργιάδης παραθέτει στη συνέχεια της ανάρτησής του τα πρώτα ευρήματα από ακόμα τρεις ελέγχους:

«– «Ιδιωτικό ιατρείο ….. ΙΚΕ»: Στην εταιρεία έχει χορηγηθεί από τον Ι.Σ.Α. βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες), τα οποία σύμφωνα με τα χορηγηθέντα παραστατικά, ο ιατρός τα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα ασθενών.

Στο ιατρείο υπήρχαν δύο χώροι βελονισμού, όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Επίσης, βρέθηκαν μηχανήματα για την ενεργοποίηση/αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπειών από βοηθ. νοσηλευτή, παρουσία του ιατρού.

– Παροχή υπηρεσιών «κβαντικής βιοανάδρασης»: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα, που, κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στον χώρο.

Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει τον χώρο που δραστηριοποιείται, ως «ιατρείο». Δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα.

– Πολυϊατρείο: Λειτουργούσαν τα εξής Τμήματα με άδεια του ΙΣΑ: καρδιολογικό ιατρείο, παθολογικό ιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων.

Το ιατρείο μαιευτικής-γυναικολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας του είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Χορηγήθηκε υπεύθυνη δήλωση διακοπής μόνο του ιατρείου μαιευτικής-γυναικολογίας.

Δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύννομης λειτουργίας του πολυϊατρείου σε σχέση με την άδειά του».

Πηγή: iatropedia.gr