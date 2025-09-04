Συμβαίνει τώρα:
Τα Taco Bell επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 13 χρόνια: Ουρές 300 μέτρων για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος στο Χαλάνδρι

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι προκλήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω των παρευρισκόμενων, καθώς αρκετοί προσέγγιζαν το σημείο με τα αυτοκίνητά τους
Η απόλυτη αλυσίδα μεξικάνικου street food με έδρα τις ΗΠΑ, επέστρεψε στην Ελλάδα! Ο λόγος για τα πασίγνωστα Taco Bell, που μετά το οριστικό κλείσιμό τους το 2012, επανήλθαν κάνοντας πάταγο στο Χαλάνδρι.

Εκατοντάδες κόσμος έσπευσε στο Χαλάνδρι, όπου άνοιξε το νέο φυσικό κατάστημα Taco Bell, για να απολαύσει τα viral «γρήγορα» γεύματα που προσφέρει, τα οποία είναι βασισμένα στην μεξικάνικη κουζίνα. Τάκο, μπουρίτο, φαχίτας είναι μερικά από τα «καλούδια» που προσφέρει το κατάστημα επί της οδού Κολοκοτρώνη στο Χαλάνδρι, το οποίο αποτέλεσε πόλο έλξης πελατών από την πρώτη μέρα.

Με αγωνία φαίνεται πως περίμεναν οι Έλληνες λάτρεις του φαγητού τον ερχομό των Taco Bell. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στην περιοχή για τα εγκαίνια του μαγαζιού, σχηματίζοντας ουρές 300 μέτρων, που έφταναν μέχρι την οδό Γυφτοπούλου.

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι προκλήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω των παρευρισκόμενων, καθώς αρκετοί προσέγγιζαν το σημείο με τα αυτοκίνητά τους.

Η Taco Bell Corp είναι μια αμερικανική πολυεθνική αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού που ιδρύθηκε από τον Glen Bell το 1962 στο Ντάουνι της Καλιφόρνια.

Με έδρα το Ίρβιν της Καλιφόρνια, λειτουργεί υπό τις Yum! Brands (εκτός Κίνας) και Yum China (εντός Κίνας). Η Taco Bell σερβίρει μενού με μεξικανική έμπνευση, όπως τάκος, μπουρίτος, quesadillas και nachos, μαζί με ειδικές και οικονομικές επιλογές.

Από το 2023, η αλυσίδα εξυπηρετεί ετησίως πάνω από δύο δισεκατομμύρια πελάτες σε περισσότερα από 8.200 εστιατόρια παγκοσμίως, τα περισσότερα από τα οποία είναι franchise.

Αρχικά εξαγοράστηκε από την PepsiCo το 1978, η Taco Bell αργότερα έγινε μέρος του spin-off της Yum! Brands. Έχει επεκταθεί σημαντικά τόσο μέσω εγχώριου franchising όσο και διεθνούς ανάπτυξης και παραμένει ένας εξέχων παίκτης στην παγκόσμια βιομηχανία γρήγορης εστίασης.

Πολλοί ήταν εκείνοι που δοκίμασαν για πρώτη φορά Taco Bell και θέλησαν να μοιραστούν την εμπειρία τους στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη 2 καταστήματα αναμένεται να «προσγειωθούν» στην πρωτεύουσα, το ένα εντός του εμπορικού κέντρου The Mall Athens και το δεύτερο στους Αμπελόκηπους, στην Πανόρμου.

Oι επιλογές τοποθεσίας των καταστημάτων δεν είναι τυχαία. Το Χαλάνδρι επιλέχθηκε για την Gen Z που συχνάζει στα μπαράκια και στα εστιατόρια της περιοχής.

Φυσικά, το brand είναι πολύ δυνατό στον τομέα του μάρκετινγκ, έχοντας ενεργά προφίλ στα social media. Έτσι ο επίσημος ελληνικός λογαριασμός της αλυσίδας, ανέβασε βίντεο με το event που διοργανώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Η άφιξη της Taco Bell στην Ελλάδα εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του brand στην Ευρώπη.

Η έλευση του Taco Bell στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο μια εμπορική κίνηση αλλά αντανακλά τις αλλαγές στις διατροφικές προτιμήσεις, τη στροφή στις ethnic κουζίνες και τον ρόλο της νεότερης γενιάς στη διαμόρφωση της αγοράς.

Ελλάδα
