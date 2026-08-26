Τα βίντεο – ντοκουμέντα που «έκαψαν» τον «Κινέζο» μετά τη δολοφονία Ζαμπούνη: Οι εικόνες και η μεγάλη γκάφα που οδήγησαν στη σύλληψή του στην Κύπρο

Οι δύο εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη, αμέσως μετά τη δολοφονία του στον Νέο Κόσμο, το 2024, αν και προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και τα πειστήρια που τους «έδεναν» με το έγκλημα, φαίνεται πως ξέχασαν το πιο σημαντικό βήμα: Να εξαφανίσουν το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, στο σπίτι όπου επέστρεψαν αμέσως μετά την εκτέλεση.

Στα βίντεο – ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (26/8/26) από τον ΣΚΑΪ, φαίνονται καρέ – καρέ όλες οι κινήσεις των δύο ανδρών μετά τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, στον Νέο Κόσμο…

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Αρχικά φαίνονται να επιστρέφουν στο σπίτι και λίγο αργότερα, πηγαίνουν στο υπόγειο όπου κόβουν και καταστρέφουν τα όπλα του εγκλήματος. Τόσο οι κινήσεις τους όσο και ο ήχος του μετάλλου που κόβεται, είναι καταγεγραμμένα στην κάμερα που υπάρχει ακριβώς πάνω από το υπόγειο.

Στη συνέχεια ακούγεται ο ένας από αυτούς να συνομιλεί στο τηλέφωνο και να λέει χαρακτηριστικά:

«Δύο ώρες εδώ στο υπόγειο… Τα καθαρίσαμε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τα τηλέφωνα, τα πράγματα, όλα, όλα».

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Καταγράφεται πεντακάθαρα το πρόσωπο του «Κινέζου» – Έτσι η Αστυνομία οδηγείται στη σύλληψή του

Στα βίντεο καταγράφεται ξεκάθαρα το πρόσωπο του λεγόμενου «Κινέζου» ο οποίος μάλιστα, κάποια στιγμή περνάει μπροστά από την κάμερα ασφαλείας σε πολύ κοντινή απόσταση, με το βλέμμα στραμμένο σε αυτήν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι αυτή η εικόνα, που «έδεσε» τη συμμετοχή του στο έγκλημα και έστειλε τα ίχνη του στις Αρχές.

Έγινε αντιπαραβολή με την σημερινή εικόνα του 43χρονου, μέσα από μια αίτηση που είχε κάνει στην υπηρεσία ασύλου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε και εκδόθηκε ένταλμα σε βάρος του. Τελικά, συνελήφθη στα κατεχόμενα της Κύπρου την Τρίτη (26/8/26).

Η τεράστια γκάφα που έστειλε το υλικό της κάμερας στα χέρια της Αστυνομίας

Τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία Ζαμπούνη, η Αστυνομία είχε κάνει έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι, αναζητώντας στοιχεία για τη δολοφονία ενός άλλου μέλους της Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου.

Τότε, οι αστυνομικοί είχαν κατασχέσει το υλικό από τον σκληρό δίσκο της κάμερας ασφαλείας, που τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ξεχάσει να… εξαφανίσουν.

Τότε, οι αστυνομικοί δε φαντάζονταν, ότι αυτά τα στοιχεία θα τους οδηγούσαν σε σύλληψη, για ένα άλλο έγκλημα, αυτό του Βαγγέλη Ζαμπούνη.