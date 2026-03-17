Ταξί: Με καπνογόνα και συνθήματα έφτασαν στη Βουλή οι αυτοκινητιστές – «Δεν ανεχόμαστε εχθρικές πολιτικές»

Σε απεργία διαρκείας προχωρούν από σήμερα Τρίτη (17.03.2026), οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρόμενοι για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που αφορά την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, το δικαστικό ποινικό μητρώο και τις ειδικές άδειες λειτουργίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις 06:00 το πρωί η απεργιακή κινητοποίηση των ιδιοκτητών οδηγών ταξί. Στις 11:00, οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και ξεκίνησαν πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή.

Ο κλάδος αντιδρά με σφοδρότητα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τις ρυθμίσεις του Κώστα Κυρανάκη ως «εκδικητικές». Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται το άρθρο 52, το οποίο, σύμφωνα με τους πρατηριούχους, μετατοπίζει το μεταφορικό έργο προς τις εταιρείες ενοικιαζόμενων ΙΧ με οδηγό, καταργώντας την υποχρέωση επιστροφής στην έδρα και μειώνοντας τους χρόνους προκράτησης.

Οι οδηγοί ταξί κάνουν λόγο για «εκφοβισμό», καταγγέλλοντας τις διατάξεις που προβλέπουν ανάκληση αδειών ακόμη και για απλά αδικήματα (όπως μια συμπλοκή), καθώς και τη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη δυσπιστία τους για την ψηφιακή εφαρμογή αξιολόγησης μέσω QR code, θεωρώντας την εργαλείο συκοφάντησης του επαγγέλματος.

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όλα αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αντιτίθενται οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις προς αεροδρόμια, λιμάνια ή γενικότερα στους δρόμους.