Ταξιδεύουμε στην Ιταλία με 20% Early Booking από τη Superfast Ferries

Υπάρχουν ταξίδια που δεν είναι απλώς μια μετάβαση από το ένα λιμάνι στο άλλο. Είναι εκείνες οι διαδρομές που γεμίζουν το μυαλό μας με υπέροχες εικόνες και την καρδιά μας με προσμονή και, βεβαίως, την αίσθηση ότι σύντομα θα συμβεί κάτι όμορφο που θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό.

Έτσι, ακριβώς, είναι και τα ταξίδια με τη Superfast Ferries προς την Ιταλία. Ταξίδια που συνδυάζουν την απόλαυση εν πλω με τη μαγεία ενός από τους πιο συναρπαστικούς προορισμούς της Ευρώπης, φέτος γίνονται ακόμα πιο δελεαστικά και προσιτά, χάρη στην προσφορά -20% Early Booking.

Από την πρώτη κι όλας στιγμή που το πλοίο θα ανοίξει πορεία προς την Αδριατική, νιώθουμε ότι ο χρόνος επιβραδύνει και εμείς εισερχόμαστε σε μία διαφορετική πραγματικότητα. Οι ρυθμοί μας χαλαρώνουν και εμείς νιώθουμε πως η περιπέτεια αρχίζει πολύ πριν πλησιάσουμε τις ακτές της Ιταλίας. Γιατί κάθε ήρεμο πρωινό που περνάμε πάνω στο κατάστρωμα, κάθε καφές που απολαμβάνουμε βλέποντας τη θάλασσα, είναι κομμάτια της ιστορίας που θα διηγηθούμε όταν επιστρέψουμε.

Και το ακόμα καλύτερο είναι πως τώρα είναι πιο εύκολο από κάθε άλλη φορά να τα ζήσουμε όλα αυτά αφού η Superfast Ferries προσφέρει 20% έκπτωση για κρατήσεις έως 31/01/2026 και για ταξίδια που πραγματοποιούνται από 11/01/2026 έως 31/12/2026. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσουμε ποια πλευρά της Ιταλίας θέλουμε να εξερευνήσουμε πρώτη.

Από την Αδριατική στην καρδιά της Ιταλίας

Τα λιμάνια της Ανκόνα, του Μπάρι και της Βενετίας μας ανοίγουν την πόρτα σε έναν κόσμο, εκεί όπου η ιστορία, η τέχνη, η γαστρονομία και οι διαφορετικοί ρυθμοί ζωής εναλλάσσονται σε κάθε στροφή του δρόμου.

Η Ανκόνα, με τη ρομαντική της όψη και την ανεπιτήδευτη γοητεία της, αποτελεί ιδανική αρχή για ένα αξέχαστο road trip. Από εδώ μπορείτε εύκολα να εξερευνήσετε την περιοχή Marche, να φτάσετε μέχρι το μεσαιωνικό Urbino με τα πέτρινα καλντερίμια του ή να συνεχίσετε προς την Μπολόνια, την πόλη που φημίζεται για την κουζίνα της, τα γραφικά portici της και την έντονη φοιτητική της ζωή.

Πιο νότια, το Μπάρι αποτελεί τη γέφυρα προς την πληθωρική Απουλία. Μια περιοχή βουτηγμένη στο φως, με χωριά όπως το Αλμπερομπέλο με τις μοναδικές, από αρχιτεκτονικής άποψης, κατοικίε τους, με τα ασβεστωμένα σοκάκια της Όστουνι, και τις απέραντες ακτές που συνδυάζουν άγρια ομορφιά και μεσογειακή αύρα. Από εδώ μπορείτε να συνεχίσετε προς τη Νάπολη, να περπατήσετε στον ίσκιο του Βεζούβιου, να επισκεφθείτε στην Πομπηία και να νιώσετε τον παλμό μιας πόλης που, πραγματικά, δεν κοιμάται ποτέ.

Και έπειτα υπάρχει και η μαγευτική Βενετία. Καμία άλλη πόλη δεν συνδυάζει τόσο αρμονικά τη μυσταγωγία, την τέχνη και το απόκοσμο κάλλος των ακίνητων νερών των καναλιών της. Από εκεί μπορείτε να συνεχίσετε προς τη Βερόνα, να ακολουθήσετε την αύρα των Άλπεων ή να οδηγήσετε μέχρι τη λίμνη Γκάρντα, έναν από τους πιο εντυπωσιακά σημεία της Ιταλίας.

Όποιον δρόμο κι αν επιλέξετε, ένα είναι σίγουρο: η Ιταλία θα σας κερδίζει με τον δικό της τρόπο, αργά και σταθερά, μέσα από γεύσεις, εικόνες και στιγμές που γίνονται αναμνήσεις που θα κουβαλάτε μέσα σας για πάρα πολύ καιρό.

Roadtrip: Η απόλυτη ελευθερία

Το μεγαλύτερο προνόμιο όταν ταξιδεύουμε με τη Superfast Ferries είναι ότι έχουμε μαζί μας όλα όσα μπορεί να χρειαζόμαστε. Το αυτοκίνητο μας, το κατοικίδιο μας που αποτελεί μέλος της οικογένειας μας, όσες αποσκευές επιθυμούμε και, πάνω απ’ όλα, την άνεση να κινηθούμε όπως ακριβώς θέλουμε.

Κι έτσι το road trip γίνεται μια εμπειρία χωρίς περιορισμούς. Μπορούμε να κάνουμε μια αυθόρμητη στάση σε ένα χωριό με θέα στους λόφους της Τοσκάνης, να οδηγήσουμε σε δρόμους που μοιάζουν να ξετυλίγονται πάνω σε πίνακες ζωγραφικής, να χαθούμε σε γραφικές αγορές και να ανακαλύψουμε μικρά, παραδοσιακά καφέ και εστιατόρια.

Οικογενειακές στιγμές που μένουν για πάντα

Οι οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία συγκεντρώνουν το καλύτερο από δύο κόσμους: την ασφάλεια και άνεση της Superfast Ferries στη διαδρομή και τις αμέτρητες δραστηριότητες στον προορισμό. Από τα μεγάλα θεματικά πάρκα κοντά στη Βερόνα μέχρι τις λίμνες στα βόρεια με τις ήρεμες, καταπράσινες διαδρομές, τα παιδιά ανακαλύπτουν έναν νέο κόσμο και οι γονείς απολαμβάνουν την εμπειρία χωρίς άγχος.

Στις παραδοσιακές τρατορίες, οι μυρωδιές από φρέσκια pasta και πίτσα γίνονται μέρος αυτής της οικογενειακής στιγμής. Τα πεντανόστιμα παγωτά, τα μικρά σοκάκια και οι πλατείες γεμάτες ζωή δημιουργούν τις στιγμές εκείνες που σφραγίζουν ένα ταξίδι και το κάνουν πραγματικά αξέχαστο.

Με αγαπημένους φίλους όλα είναι πιο όμορφα

Ένα ταξίδι με φίλους στην Ιταλία έχει ξεχωριστή γοητεία. Η Νάπολη με τον ζωντανό χαρακτήρα της, η Ακτή Αμάλφι με τα θεαματικά της τοπία, η κοσμοπολίτικη Φλωρεντία και η Μπολόνια με τη ζωηρή νυχτερινή ζωή είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που μας υπόσχονται ξεχωριστές εμπειρίες και αμέτρητες φωτογραφίες.

Και για ακόμη πιο άνετες μετακινήσεις, τα συνδυαστικά πακέτα Sail & Rail σας επιτρέπουν να εξερευνήσετε ολόκληρη την Ιταλία και γιατί όχι, και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η εμπειρία εν πλω: Εκεί όπου το ταξίδι γίνεται απόλαυση

Στα πλοία της Superfast Ferries, κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μας παρέχει άνεση, ηρεμία και πολλές επιλογές. Από τα εσωτερικά και εξωτερικά μπαρ, όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας, ποτά, snacks και γλυκά, έως τα A la Carte εστιατόρια που προσφέρουν προσεγμένα πιάτα και εκλεκτές επιλογές κρασιών, η διαδρομή αποκτά τον χαρακτήρα ενός μικρού ταξιδιού γεύσης.

Οι καμπίνες —από τις απλές έως τις Lux— προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης που συμπληρώνουν την εμπειρία, ενώ οι pet-friendly επιλογές εξασφαλίζουν ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν μένει πίσω. Τα παιδιά βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να περάσουν τον χρόνο τους εν πλω με τα μπλοκ ζωγραφικής Fasteritos, ενώ τα καταστήματα του πλοίο προσφέρουν δεκάδες επιλογές για τις στιγμές βαρεμάρας των μικρών ταξιδιωτών.

Το ταξίδι αρχίζει όταν το ονειρεύεσαι

Με την προσφορά Early Booking -20%, το 2026 γίνεται η χρονιά που θα ζήσετε την Ιταλία όπως την έχετε φανταστεί. Από τις πόλεις που σφύζουν από ιστορία και τέχνη μέχρι τις διαδρομές που μυρίζουν φύση και αυθεντικότητα, κάθε επιλογή υπόσχεται εμπειρίες που θα μείνουν ανεξίτηλες.

Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας, ταξιδέψτε με τη Superfast Ferries και αφήστε τη θάλασσα να σας οδηγήσει εκεί όπου ξεκινά κάθε όμορφη ιστορία.