Ταχύπλοο λαμπάδιασε ενώ ήταν εν πλω στη Μαρίνα Ζέας – Επιβάτης βούτηξε στη θάλασσα για να σωθεί

Αντιμέτωποι μένα τρομακτικό περιστατικό ήρθαν όσοι βρίσκονταν στην Μαρίνας Ζέας στον Πειραιά την περασμένη Κυριακή (31.08.2025), όπου ένα ταχύπλοο σκάφος έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν εν πλω.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος στο οποίο βρίσκονταν δύο επιβαίνοντες στη Μαρίνα Ζέας. Ο ένας από αυτούς, αναγκάστηκε να πηδήξει μέσα στο νερό προκειμένου να μην τον φτάσουν οι φλόγες.

Η άμεση επέμβαση του προσωπικού της Μαρίνας και του Λιμενικού, εξασφάλισε την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ασφάλεια των παρευρισκόμενων.

H ανακοίνωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ Cpt. Dr. Γιώργου Βάλλη: «Το μεσημέρι της Κυριακής, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, ένα ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος με δύο επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν πλω.

Ένας εκ των επιβαινόντων αναγκάστηκε να βουτήξει στη θάλασσα για να σωθεί, γεγονός που αναδεικνύει πόσο ξαφνικά μπορεί να μετατραπεί μια απλή θαλάσσια διαδρομή σε επικίνδυνο περιστατικό.

Η άμεση επέμβαση του προσωπικού της Μαρίνας και του Λιμενικού απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες.Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει ότι κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι υπεραρκετό, αν δεν εφαρμόζεται αυστηρά και έγκαιρα.

Είναι αναγκαίο να υπάρξουν:

Εντατικοί και αυστηροί έλεγχοι σε όλα τα σκάφη από το Λιμενικό Σώμα.

Πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων πυρασφάλειας και συνεχής εκπαίδευση πληρωμάτων και επιβατών.

Επαρκής ετοιμότητα και εξοπλισμός στις μαρίνες και στις λιμενικές αρχές για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Παράλληλα, απαιτείται αλλαγή στο καθεστώς και ουσιαστική εκπαίδευση για τα διπλώματα των σκαφών αυτών, με ανάλογες πιστοποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια των χειριστών. Επίσης, πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις από το Λιμενικό Σώμα, για την ύπαρξη όλων των απαραίτητων και προβλεπόμενων μέσων πυρασφάλειας και εγκατάλειψης.

Συγχαρητήρια στα στελέχη της Μαρίνας Ζέας και σε όλους όσους κινητοποιήθηκαν άμεσα και με επαγγελματισμό για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η ψυχραιμία, η άμεση παρέμβαση και η αποτελεσματική συνεργασία τους απέτρεψαν τα χειρότερα. Η στάση τους αποδεικνύει στην πράξη πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει συνεχής ετοιμότητα και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του πληρώματος και της περιουσίας δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη. Η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για όλους μας.