Ταύρος: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα στην Πειραιώς – 4 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πειραιώς, το μεσημέρι της Τρίτης, 02.12.2025, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στην συμβολή με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στον Ταύρο, όταν υπό άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και «καρφώθηκε» σε κολώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν 4 επιβάτες από τους οποίους οι 2 έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά τραύματα.