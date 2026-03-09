Ελλάδα

Ταύρος: Φωτιά σε διαμέρισμα, 50χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ταύρος
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ταύρος

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στον Ταύρο.

Η φωτιά έγινε ξεκίνησε στις 04:35 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου στην οδό Μαραθώνος, στον Ταύρο. τρία άτομα απομακρύνθηκαν άμεσα από το κτήριο εκ των οποίων το ένα 50 ετών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν μέσω του κλιμακοστασίου από τον πέμπτο όροφο μια γυναίκα και ένα παιδί λόγω των καπνών. 

  Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα προκλήθηκαν αρκετές υλικές ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

