Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που συμμετείχε σε κόντρες στην Αττική – Ανέβαζε βίντεο στα social media όπου έτρεχε με ιλιγγιώδεις ταχύτητες

Στα επίμαχα βίντεο εμφανιζόταν ο οδηγός του αυτοκινήτου να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες
αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο του 30χρονου

Στο «ραντάρ» της αστυνομίας πιάστηκε 30χρονος οδηγός ο οποίος ανέβαζε στα social media βίντεο με εκείνον και τους φίλους του να τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε δρόμους της Αττικής, αγνοώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και κάνοντας τις συνθήκες στους δρόμους ακόμα πιο επικίνδυνες.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας στα social media για να βρουν τυχόν οδηγικές παραβάσεις, οι αρχές εντόπισαν βίντεο που είχε αναρτήσει ο 30χρονος οδηγός σε μια δημοφιλή πλατφόρμα στο οποίο φαινόταν ο ίδιος να τρέχει με τεράστια ταχύτητα.

Στα βίντεο εμφανιζόταν ο οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα σε αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε δρόμους της Αττικής, με αποτέλεσμα να αποτελεί κινούμενο κίνδυνο για τους κατοίκους της περιοχής.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βίντεο και ταυτοποίησαν τον 30χρονο ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Το αυτοκίνητο του νεαρού εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή του Ωρωπού.

αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο του 30χρονου

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

