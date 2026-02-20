Τέμπη: Ανακαλούνται οι εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Τι ζητούν οι οικογένειες

Ανακαλούνται, η μία μετά την άλλη, εκταφές σορών θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις οικογένειες να ζητούν να σταλούν οι εξετάσεις σε εργαστήρια στο εξωτερικό.

Για την ώρα, 7 από τις συνολικά 9 οικογένειες που είχαν ζητήσει εκταφή θυμάτων στη σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχουν καταφέρει να μην γίνει.

Καθώς αυτό που ζητούν είναι να γίνουν ειδικές εξετάσεις που να σχετίζονται με την αιτία θανάτου, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιούνται από κανένα εργαστήριο στην ελληνική επικράτεια και άρα πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό, με την εισαγγελία να το αρνείται.

Οι δύο εκταφές που ήταν προγραμματισμένες για αύριο Σάββατο (21/02/2026), της Φραντζέσκας Μπέζα και της Μάρθης Ψαροπούλου, ανακλήθηκαν.

Επιπλέον, τρεις ακόμη έχουν ανακληθεί από εχθές.

«Εγώ το έχω το Σάββατο πρωί το μνημόσυνο του παιδιού μου, γιατί ξέρετε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο είναι 28η, καταλαβαίνετε τι τραβάμε τώρα; Πρέπει να σεβαστούμε και κάποια πράγματα.

Αν μου ερχόταν εμένα χαρτί, δηλαδή θα έκανα εγώ 10 η ώρα μνημόσυνο και 11 η ώρα θα είχαν μαζευτεί όλοι να κάνουν εκταφή; Είναι μερικά πράγματα που ξεφεύγουμε από την ανθρωπιά μας. Δεν είμαστε άνθρωποι πια», λέει ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους.

Σύμφωνα με το έγγραφο των εκταφών:«Οι διορισθέντες από την οικογένεια τεχνικοί σύμβουλοι να είναι σε ρόλο παρατηρητή, ομοίως και οι ιατροδικαστές που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, οι οποίοι ελέγχονται μέσω της προκαταρκτικής για παράβαση καθήκοντος».