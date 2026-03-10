Ελλάδα

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 19 Μαρτίου η δίκη για τα βίντεο – Λιποθύμησε η πρόεδρος της έδρας

Η πρόεδρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και, ενώ ζήτησε να διακοπεί για λίγο η εκδίκαση, λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Τέμπη
Φωτογραφία αρχείου

Λόγω αδιαθεσίας της προέδρου διεκόπη σήμερα (10.03.2026) η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για τα Τέμπη.

Η δίκη για τα βίντεο στα Τέμπη, θα συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η πρόεδρος λιποθύμησε, ωστόσο δεν είναι γνωστό το αν η αδιαθεσία της προκλήθηκε από την πίεση και την ένταση της υπόθεσης ή εάν πρόκειται για τυχαίο γεγονός.

Κατά την εξέλιξη εξέτασης ειδικού μάρτυρα, η πρόεδρος αισθάνθηκε αδιαθεσία και, ενώ ζήτησε να διακοπεί για λίγο η εκδίκαση, λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πριν από το περιστατικό, δικηγόροι συγγενών των θυμάτων υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται μέσα στους υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν χθες.

