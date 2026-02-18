Τέμπη: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου – Το προφίλ των δικαστικών που κληρώθηκαν στην «καυτή» έδρα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, που κόστισε τη ζωή σε 57 συμπολίτες μας και στοίχειωσε για πάντα τους δεκάδες τραυματίες που επέζησαν αυτής, μετά τη χθεσινή κλήρωση των μελών που θα συγκροτήσουν την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Η ανάδειξη των μελών της δικαστικής έδρας, ήταν από τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης, που αναμένεται να συγκεντρώσει τους δημοσιογραφικούς προβολείς και όχι μόνο.

Η έδρα της πιο εμβληματικής δίκης των τελευταίων ετών, φέρει «άρωμα» γυναίκας, καθώς τα τέσσερα από τα επτά μέλη της είναι γυναίκες. Στο «τιμόνι» του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας αναδείχθηκε η κ. Γεωργία Στεφανίδου, η οποία μετατέθηκε στη Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Πρόεδρος Εφετών περιγράφεται από τους συναδέλφους της ως πολύ καταρτισμένη, με υψηλή νομική επάρκεια και ήθος. Αναπληρωματική Πρόεδρος ορίστηκε η κ. Ιωάννα Κοσίνα, η οποία μετατέθηκε από την Αθήνα στη Λάρισα πολύ πρόσφατα, με τις τελευταίες μετακινήσεις. Επίσης θεωρείται πολύ καλή δικαστής, με άριστες νομικές γνώσεις.

Εισαγγελέας της δίκης κληρώθηκε η κ. Αγγελική Κουρινιώτη, η οποία μετατέθηκε στην εισαγγελική έδρα της Λάρισας, από τη συμπρωτεύουσα, τον Σεπτέμβριο 2025. Άριστη νομικός, η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια από του συναδέλφους της, δικαστικούς λειτουργούς. Έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών στο Οικονομικό έγκλημα, και έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Αναπληρωτής εισαγγελέας ορίστηκε ο κ. Φίλιππος Καρατσίδης, επίσης προσφάτως αφιχθείς στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Πάρεδροι του δικαστηρίου ορίστηκαν ο Δημήτρης Χριστόπουλος και ο Χρυσοβαλάντης Λέτσιος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος, επελέγη η Εφέτης κ. Μαρία Τσάνα. Ο λόγος ορισμού αναπληρωματικών μελών, τόσο για τη διεύθυνση της δίκης, όσο και για τη θέση του εισαγγελέα, αλλά και στα τακτικά μέλη του δικαστηρίου είναι η κρισιμότητα της υπόθεσης και η μεγάλη διάρκεια εκδίκασης αυτής, η οποία εκτιμάται τουλάχιστον στα δύο έτη. Η κλήρωση των μελών της δικαστικής έδρας έγινε ηλεκτρονικά.

Αντίστροφη μέτρηση

35 ημέρες πριν σηκωθεί αυλαία στη μεγάλη δίκη, ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για την απρόσκοπτη έναρξη, χωρίς απρόοπτα, εμπόδια ή ευτράπελα, δεδομένου ότι στις 23 Μαρτίου, η Λάρισα θα κινείται σε ρυθμούς της δίκης των Τεμπών και το δικαστήριο θα έχει τεθεί υπό τον μεγεθυντικό φακό δημοσιογράφων, συγγενών θυμάτων της τραγωδίας αλλά και του απλού κοινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των κλητηρίων θεσπισμάτων στους 36 κατηγορούμενους, οι κλήσεις στους περίπου 150 μάρτυρες του κατηγορητηρίου, ενώ έχουν μεταφραστεί στα Ιταλικά τα κατηγορητήρια των δύο πρώην στελεχών της Hellenic Train, που τους αποδίδεται αδικήματα πλημμεληματικής φύσεως.

Στο «Γαιόπολις» η μεγάλη δίκη

Με την 253/ 2025 απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας, Μαρίας Λιάνου, ορίστηκε ως αίθουσα συνεδριάσεων του δικαστηρίου η αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), συνολικού εμβαδού 283,75 τ.μ. Θα αποτελεί την κύρια αίθουσα, που θα φιλοξενεί τη δικαστική έδρα, τα έδρανα των δικηγόρων, των κατηγορουμένων, και θέσεις για το κοινό. Επίσης για τη δίκη, ορίστηκε δεύτερη βοηθητική αίθουσα συνολικής επιφάνειας 109,57 τ.μ., όπου θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για τα μέλη του κοινού που δε θα χωρέσουν στην κύρια αίθουσα και ένας τρίτος, μικρότερος χώρος 83 τ.μ. για τους υπόλοιπους, ανάμεσα σε αυτούς και τους δημοσιογράφους, αν και η πρόνοια για αίθουσα τύπου μόλις…17 τ.μ. ήταν μάλλον ατυχής. Όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο Γιώργος Φλωρίδης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε πολύ νωρίτερα μεριμνήσει για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τη διενέργεια μιας τόσο απαιτητικής και πολυπρόσωπης δίκης.

Η «ανθρωπογεωγραφία» της δίκης

36 κατηγορούμενοι μοιράζονται το εδώλιο του κατηγορουμένου για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που συντάραξε την ελληνική κοινωνία. 150 μάρτυρες κατηγορίας, ανάμεσά τους δεκάδες συγγενείς νεκρών και επιζώντες της τραγωδίας, έχουν κληθεί να καταθέσουν για τον εφιάλτη που έζησαν. Πολλοί είναι και οι πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων που αναμένεται να εξεταστούν από τους δικαστές και τους εισαγγελείς, σε μια προσπάθεια να «φωτιστούν» όλα τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που έλαβε χώρα το σοκαριστικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Στους 250 υπολογίζονται οι δικηγόροι, οι περισσότεροι εκπροσωπούν συγγενείς θυμάτων και οι υπόλοιποι τους 36 κατηγορούμενους. Όπως είναι αναμενόμενο, αναμένεται πλήθος εκπροσώπων του τύπου, από Ελλάδα και εξωτερικό, προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι

Τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια το μοιραίο βράδυ στον Κεντρικό Σταθμό Λάρισας, ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, 2 Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και 2 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train αναμένεται να καθίσουν στο «σκαμνί». Οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το βαρύ κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Οι δύο πρώην υψηλόβαθμοι της Hellenic Train βαρύνονται μόνο με τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της βαριάς σωματικής βλάβης μεγάλου αριθμού ανθρώπων από αμέλεια και της απλής σωματικής βλάβης. Τέλος, η υπάλληλος που υπηρετούσε στο Τμήμα Ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΣΕ και κατηγορείται ότι ενέκρινε τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη, αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Οι ευθύνες για τον μοιραίο σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά είναι αδιαμφισβήτητες, καθώς κατηγορείται ότι επιδεικνύοντας βαριά αμέλεια, επέλεξε να χαράξει χειροκίνητα το δρομολόγιο της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62 στην καθοδική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αθήνας, που κινούνταν ήδη η εμπορική 63503, γυρίζοντας ο ίδιος το κλειδί στον ψηφιακό πίνακα, ενώ είχε τη δυνατότητα της αυτόματης χάραξης, όπου τα δύο διασταυρούμενα τρένα, θα συνέχιζαν να κινούνται σε διαφορετικές γραμμές. Από εκεί και πέρα, το διακύβευμα για το δικαστήριο είναι να καταλήξει στα πρόσωπα που επίσης διαδραμάτισαν ρόλο στην τραγωδία, από τη θέση ευθύνης που κατείχαν τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Υπενθυμίζεται, ότι αμέσως μετά το δυστύχημα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ο 59χρονος σταθμάρχης Βασίλης Σαμαράς και ο Προϊστάμενός του. Οι άλλοι δύο σταθμάρχες που είχαν βάρδια μαζί τον βασικό κατηγορούμενο, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Μετά τη συμπλήρωση του 18μηνου που συνιστά το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, ο Βασίλης Σαμαράς βγήκε από τη φυλακή και επέστρεψε στο σπίτι του σε κατ’ οίκον περιορισμό, έως την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Όλα στο φως

Η έναρξη της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία που βύθισε στο πένθος τη χώρα, σηματοδοτεί την ουσιαστική διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, με σκοπό την ανάδειξη της αλήθειας και την απονομή δικαιοσύνης, μέσω της τιμωρίας των υπαιτίων του δυστυχήματος. Με δεδομένο ότι η ανακριτική διαδικασία που προηγήθηκε ήταν μυστική- αν και πολλά κομμάτια της δικογραφίας διέρρευσαν στον Τύπο – η δημόσια ακροαματική διαδικασία της δίκης, με ελεύθερη πρόσβαση σε όποιον πολίτη το επιθυμεί, αποτελεί τον εγγυητή της αποκάλυψης της πλήρους αλήθειας. Έχει ειπωθεί επανειλημμένως και από πολλούς τα τελευταία δυόμιση χρόνια: «Όλα στο φως», αυτό είναι το πάνδημο αίτημα για την τραγωδία και αυτό είναι το ζητούμενο από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.