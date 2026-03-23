Τέμπη: Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από το κτίριο που γίνεται η δίκη

Εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι και απλοί πολίτες που από την αρχή στηρίζουν τον αγώνα των συγγενών, έχουν φτάσει μαζικά με λεωφορεία στη Λάρισα για να δώσουν το παρών
Τέμπη: Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από το κτίριο που γίνεται η δίκη

Τρία χρόνια μετά τη νύχτα που πάγωσε τη χώρα, οι φωνές των 57 θυμάτων στο έγκλημα στα Τέμπη ζητούν δικαίωση. Ομάδα φοιτητών που συμμετέχει στην κινητοποίηση έναντι του κτιρίου που φιλοξενεί τη δίκη για τα Τέμπη, ζωγραφίζει με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων στο έδαφος.

Σήμερα Δευτέρα (23.03.2026), στη Λάρισα, ανοίγει η αυλαία μιας δίκης που κουβαλά τον πόνο οικογενειών, τις μνήμες μιας ανείπωτης τραγωδίας και το βάρος της ευθύνης για ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της σύγχρονης Ελλάδας.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE τις τελευταίες εξελίξεις στη δίκη των Τεμπών

Η μακρά διαδικασία της δίκης των Τεμπών με τους 36 κατηγορούμενους και πάνω από 350 μάρτυρες ξεκίνησε.

Εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι και απλοί πολίτες που από την αρχή στηρίζουν τον αγώνα των συγγενών, έχουν φτάσει μαζικά με λεωφορεία στη Λάρισα για να δώσουν το παρών.

Συγκεντρώσεις έξω από το κτήριο του Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Συγκεντρώσεις έξω από τη δίκη / Eurokinissi
Συγκεντρώσεις έξω από το κτήριο του Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Πολίτες συγκεντρώθηκαν και συμπαραστέκονται στο πλευρό των συγγενών / Eurokinissi
Συγκεντρώσεις έξω από το κτήριο του Συνεδριακού Κέντρου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026. Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπονται 36 άτομα, ενώ οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350. Περισσότερα από 230 πρόσωπα - συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και φορείς - θα παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι 33 από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν βαριές κακουργηματικές κατηγορίες. Στο εδώλιο βρίσκονται στελέχη από όλο το φάσμα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ, καθώς και της Hellenic Train. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μετωπικά, στοιχίζοντας τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέους 15 έως 25 ετών, ενώ εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Ελλάδα
