Τέμπη: Διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από το κτίριο που γίνεται η δίκη

Τρία χρόνια μετά τη νύχτα που πάγωσε τη χώρα, οι φωνές των 57 θυμάτων στο έγκλημα στα Τέμπη ζητούν δικαίωση. Ομάδα φοιτητών που συμμετέχει στην κινητοποίηση έναντι του κτιρίου που φιλοξενεί τη δίκη για τα Τέμπη, ζωγραφίζει με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων στο έδαφος.

Σήμερα Δευτέρα (23.03.2026), στη Λάρισα, ανοίγει η αυλαία μιας δίκης που κουβαλά τον πόνο οικογενειών, τις μνήμες μιας ανείπωτης τραγωδίας και το βάρος της ευθύνης για ένα από τα πιο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της σύγχρονης Ελλάδας.

Η μακρά διαδικασία της δίκης των Τεμπών με τους 36 κατηγορούμενους και πάνω από 350 μάρτυρες ξεκίνησε.

Εργαζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι και απλοί πολίτες που από την αρχή στηρίζουν τον αγώνα των συγγενών, έχουν φτάσει μαζικά με λεωφορεία στη Λάρισα για να δώσουν το παρών.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μετωπικά, στοιχίζοντας τη ζωή σε 57 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέους 15 έως 25 ετών, ενώ εκατοντάδες ακόμη τραυματίστηκαν.