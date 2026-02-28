Ελλάδα

Τέμπη: Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη μετά το συλλαλητήριο

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη και προσαγωγές
Επεισόδια διαδραματίστηκαν και στη Θεσσαλονίκη μετά την λήξη του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη σήμερα (28/2/2026), ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής 45 προσαγωγές.

Νωρίτερα επικράτησε ένταση στην Αθήνα στην Πλατεία Συντάγματος, ενώ στη Θεσσαλονίκη κάδοι έπιασαν φωτιά, έπεσαν μολότοφ και έγιναν και προσαγωγές κάποιων διαδηλωτών στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μερίδα διαδηλωτών εκτόξευσε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, στο ύψος του ΥΜΑΘ, στο εργατικό κέντρο, με εκείνες να απαντούν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών.

Η ένταση αναπτύχθηκε στα γύρω στενά, με κάδους απορριμμάτων να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ γίνεται και χρήση κροτίδων κρότου λάμψης.

Αυτή την ώρα η ένταση συνεχίζεται προς την περιοχή των Πανεπιστημίων, με το ανθρωποκυνηγητό μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη και 45 προσαγωγές.

